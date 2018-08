Garra de León

:Lo que ya estaba más que cantado, ayer se cumplió. Pedro González García salió huyendo de la presidencia del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), al presentar su renuncia de manera irrevocable. No hay que olvidar que en esta gestión brincaron los escándalos como nunca y el organismo pasó a tener una pésima imagen.



:Por cierto al presentar su renuncia, dijo que “deja la mejor versión de SAPAL y con un liderazgo a nivel nacional incuestionable, su eficiencia física lo respalda”, que salga a preguntarle a los cientos de leoneses que se han quedado sin el servicio en el último año y que ha sido peor que nunca. ¿Dónde están los consejeros?, ¡qué alguien lo ponga con los pies en la tierra!



:Desde el 13 de julio en sesión el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) concluyó que, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas, el presidente del consejo de SAPAL Pedro González tenía que ser suspendido por un lapso de cinco meses de sus funciones, luego de ser notificado, el señor se fue de vacaciones y a su regreso dijo que nadie le había notificado nada.



:Primero fue Lino Briones al que despidieron con honores pese a las tonterías que cometió, pagar una cuota mínima y el que resultara una toma clandestina de agua en una zona residencial. ¡Para colmo falta de agua en toda la ciudad!, nadie decía nada. Bueno fue la principal queja que los candidatos panistas en su momento recibieron en campaña y por eso tuvieron que presionar y acelerar los cambios desde Paseo de la Olla.



:Pedro González se topó con pared. Un personaje clave en ese manoteo fue el hoy anunciado secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres. Ahora queda al frente Roberto González Martínez quien fungía como secretario. Algo le debe de quedar claro y es que el organismo está observado con lupa. No por algo está ahí en la dirección Angélica Casillas quien se andaba bajando del barco al tercer día de haberse subido.



:Otro enroque es que llega como secretaria del Consejo de SAPAL, Claudia Hibert Limón quien participaba como consejera. Pedro González concluiría su período en el 2019. Y se va por la puerta de atrás, la molestia era bastante para que se mantuviera en el cargo. Es más hace un rato que en radio pasillo ya estaba anunciada su salida.



:No cabe duda de que Nuestra Máxima Casa de Estudios, la Universidad de Guanajuato, también es una referencia ibargüengoitiana; tal es el caso que contó el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino, de pagos extraños que fueron padecidos durante muchos años por los estudiantes, como ese de “No Adeudo a la Tesorería”.



:“Los estudiantes no debían dinero a la Tesorería, pero luego sí debían el pago del comprobante de la constancia que acreditaba que no debían, ese pago ha sido suprimido”, anunció en su informe de actividades.



:Hubo otros anuncios importantes, anticipó que a partir del lunes de la semana que entra, en todos los Oxxos, no solo de Guanajuato, sino del país, los estudiantes universitarios de Guanajuato, podrán pagar cualquier tipo de trámite como las inscripciones etcétera.



:Además de esas tiendas de conveniencia, en el estado también se puede aprovechar las farmacias y tiendas del ISSEG, por lo que se erradicarán las grandes filas en las instituciones bancarias en la etapa, principalmente de inscripciones.



:También ya se puede hacer la tramitación de Certificados en línea; de hecho del mes de junio a la fecha se han tramitado 4 mil 300 y a partir de noviembre conjuntamente con el título se estará entregando la Cédula Profesional, ¡Órale!



:Destacó Luis Felipe, que se está trabajando en nuevos reglamentos, entre ellos uno de Derechos Humanos Universitarios para dar seguimiento a toda situación hostil, conflictiva, de violencia de género o cualquier tipo de violencia. Los derechos valen porque valen para todas las personas.



:Se entendió el mensaje como un poco para exorcizar las acusaciones de acoso, justo en la víspera de su informe, en donde se denunció que hay al menos 17 víctimas, aunque hoy se supo que solo hay una denuncia… verbal, ante la Secretaría General.