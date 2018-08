Garra de León

:La que sesiona hoy es la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León que encabeza Rocío Naveja. Será la última donde veamos a la maestra al frente. Hoy se someterá a votación que René Solano Urban sea el sucesor y encabece los trabajos de este organismo. Por cierto, ahora sí están confirmados que estén presentes todos los invitados. Desde el alcalde Héctor López Santillana hasta los titulares de Seguridad en el Estado.



:Lo que luego vendrá será el trabajo de transición de la Mesa entre los meses de septiembre y principios de octubre. Rocío pudo haber ido por otro período de 2 años, pero su decisión fue retirarse y solo continúa como integrante. Su perfil no cualquiera lo cubre, incluso aseguran que algunos integrantes le pidieron quedarse y no aceptó.



:El trabajo y labor que le tocó encabezar a Rocío no fue nada fácil. Y más si usted considera que en el tema de seguridad predominan los hombres. Y como mujer tomó el toro por los cuernos, en su momento se enfrentó con el mismo alcalde Héctor López y al gobernador Miguel Márquez cuando aquel recorte de recursos que inicialmente le habían prometido para operar para el Fideicomiso en la Mesa.



:Varios actores políticos ya podrán comenzar a descansar porque sale de los reflectores una voz que cuestiona y que los ponía en camisa de once varas. Por lo pronto habrá que ver cuál será el papel que asuma René Solano, porque hoy, si hay un tema que preocupa a los ciudadanos y que está en el ojo de huracán, es el de la seguridad.



:Rocío es una mujer con experiencia en el tema. Se curtió con lo que tocó pasar. Quien la conoce bien sabe que seguirá tocando puertas para sacar adelante sus proyectos como el de Lomas de Medina, “Vámonos Recio”, con cuanto empresario se topa, le platica de su trabajo que tiene un solo fin: que niños, adolescentes y jóvenes no caigan en las garras de la delincuencia y las drogas.



:Falta poquito más de un mes para que se concrete el relevo en el Ejecutivo estatal (el 26 de septiembre) y esta quincena, es decir hoy 15 de agosto, se hace el pre cierre de la administración de Miguel Márquez.



:Con este primer corte los que se van tendrán una valoración más puntual de saber de qué lado masca la iguana, o dónde tendrán que apretar tuercas para darle celeridad a alguna dependencia que ande rezagada, aunque en general parece que todo pinta de maravilla. El ejercicio también servirá para saber cuánto se queda en caja, para afrontar algunos compromisos como el Festival Internacional Cervantino y el cambio de las presidencias municipales.



:No se olvide que más de un alcalde o alcaldesa, sobre todo cuando les tocan relevos que no son de sus pandillas políticas, prácticamente dejan a pie y sin un peso en la bolsa a los que llegan.



:Por eso el pronóstico de lloviznas de peticiones de anticipos, para pago de liquidaciones, aguinaldos, vacaciones, etcétera.



:Diego Sinhue no tendrá de qué preocuparse, porque ya lo mencionó el gober por segunda ocasión, le dejará su colchoncito de dinero, para salir avante en los compromisos e inclusive podrá aceptar alguna petición de obra, pequeña o mediana, pero ya es mucha ganancia. Serán, dijo Márquez, algunos cientos de millones de pesos. Aunque no precisó cuántos.



:El vocero de la Comisión de selección del Comité Anticorrupción, Wilfrido García Aguilera, dio a conocer que ya está la convocatoria, fechas y etapas, para seleccionar a un nuevo miembro porque ya se le está acabando el 20 a la titular, Arminda Balbuena. El próximo 3 de septiembre arranca el proceso y concluye por ahí del 15 de noviembre, cuando se tenga a un integrante más del Sistema Estatal Anticorrupción.