Garra de León

:El que aterrizó ayer en Singapur fue el gobernador electo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Prácticamente concluyó su participación en la sesión del Consejo Nacional de su partido el domingo pasado y salió corriendo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar el vuelo a Asia.



:Su grupo más cercano dice que es un viaje que realiza a invitación del embajador de México en Singapur, Nathán Wolf Lustbader. Estará fuera del país por una semana y aseguran que en la reducida comitiva que asiste cada quien pagó sus gastos. Durante estos días el que se queda a cuidar el changarro es Luis Ernesto Ayala Torres, próximo Secretario de Gobierno, quien sigue sosteniendo reuniones de trabajo.



:El trabajo que vayan realizando en el país asiático se irá dando a conocer a través de la cuenta personal de twitter del gobernador electo, como lo ha hecho en las últimas actividades que ha realizado. Habrá que esperar a ver los resultados de este primer viaje que realiza el próximo mandatario estatal, que por cierto es totalmente opuesto a la política que adoptará el próximo Presidente de México Andrés Manuel López Obrador de no salir o evitar ir a extranjero.



:El gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ya estará de vuelta la próxima semana para anunciar a otros personajes que se integran a su gabinete. En radio pasillo suena fuerte que al menos se presentarán a tres titulares, arrecian las voces que coinciden que se dará a conocer al nuevo titular de Desarrollo Económico Sustentable, al de Educación y según dicen, al de Obra Pública.



:Lo único cierto es que cada vez es más cerrado el círculo de gente de confianza que rodea al mandatario electo, con eso de que se ha filtrado información que no debía de hacerse pública aún, o al menos eso dicen, por eso nadie quiere hablar o confirmar algún dato. Lo que sí ha trascendido que hay dos nombres que suenan para la particular donde no se ve una definición.



:Uno de los nombres que suena es el del ex dirigente estatal del PAN Gerardo Trujillo, quien prácticamente se convirtió en el verdadero coordinador de campaña, ya que para el pose estaba el nombre de Luis Felipe Bravo Mena. El otro nombre que sin duda se escucha para esa posición es el del Juan Carlos Alcántara Montoya, un hombre de toda la confianza de Diego, su incondicional y prácticamente no se movía un dedo en la campaña si él no estaba enterado.



:Gerardo ha sido prudente y ha evitado comentar sea quien sea si tendrá juego en la próxima administración y en qué posición. Se ha mantenido al margen y solo está esperando los tiempos. Charly Alcántara ha seguido en esa misma línea, no es de acaparar los reflectores.



:El que también emprendió un viaje per por ¡Guanajuato!, fue el ex aspirante a la gubernatura y próximo titular de PROFECO, Ricardo Sheffield Padilla, quien anda de gira por el norte del estado con el objetivo de agradecer a los militantes de Morena y a los ciudadanos, el apoyo que le dieron.



:En la información que ha dado a conocer en sus redes sociales, dice que ha detectado en Doctor Mora, Victoria y varios más, “la forma burda en que el Gobierno del Estado entregó tinacos y calentadores para favorecer al PAN”, por cierto aún continúa la impugnación de 21 de 22 distritos electorales por irregularidades que detectaron.