Función Sabatina

¡Jo, jo, jo! Porque se portaron mal durante y no le hicieron caso a papá Andrés, los alcaldes de Jalisco emanados de otros partidos políticos distintos a Morena no recibirán el acostumbrado presupuesto esta Navidad ¡ni el año que entra!



Cuentan que algo así ya lo sabían –o lo entendieron- los munícipes que se manifestaron a media semana en demanda de mayor presupuesto y respeto al federalismo hacendario, pues a través de sus respectivos partidos conocían los detalles del proyecto de presupuesto federal para el 2019 y no perdían nada con protestar contra las políticas del nuevo gobierno federal. Ahora los Alcaldes deberán encomendarse a hacer el milagro en sus propios municipios para recaudar y ahorrar más.







El que anda muy movido incluso en estos días de festejos navideños es Arturo Zamora. El secretario general del PRI nacional aprovechó este fin de semana para hacer política en el vecino estado de Aguascalientes donde se reunió con dirigentes, militantes y cuadros importantes de por allá, como el ex gobernador Carlos Lozano.



El zapopano no ha bajado la actividad en ningún momento, pues en las últimas semanas ha sido uno de los políticos nacionales más interesados en rebatir el proyecto de presupuesto para el 2019 y de otros proyectos como el de la Guardia Nacional de la que considera que “significa la instauración de un régimen autoritario a través de la militarización, bajo un mando civil”, según lo publicó en sus redes sociales.







Contrario a lo que muchos creerían, el sector empresarial de Jalisco ve con buenos ojos el incremento a 102 pesos del salario mínimo para enero. Resulta que Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco refirió que el incremento ya autorizado servirá para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.



Incluso, soltó que este es un buen avance, pero que sería deseable que cada año siga habiendo incrementos de un 15 por ciento en el minisalario para de manera gradual recuperar el rezago salarial que sufren muchos trabajadores en el país.