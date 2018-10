El pájaro carpintero

:Que Ayer la clase política hidalguense envió sus condolencias por el fallecimiento del ex procurador del estado y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Alejandro Straffon Ortiz, quien murió en la Ciudad de México a los 59 años debido a un infarto agudo. Straffon se desempeñó como fiscal durante el sexenio del gobernador Francisco Olvera, así como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, entre otros cargos de la administración jurídica desde la década de 1980. Hoy será sepultado.



:Que En Hidalgo se propuso sancionar con prisión a quien cometa el delito de uso indebido de los números telefónicos de emergencia. El diputado local del PRI, Julio Manuel Valera Piedras, presentó la propuesta de reforma al Código Penal del estado de Hidalgo que establece que al que por cualquier medio de comunicación y sin razón que lo justifique envíe mensajes o realice llamadas de alerta con el objeto de inducir al error y movilizar a sistemas de emergencias pasará de tres a seis meses en la cárcel.



:Que El que sigue como la fresca mañana es el diputado de Morena, Cipriano Charrez Pedraza quien ya está presentando en otras regiones distintas a las de su distrito para promocionar el “Proyecto 26” que busca detonar una inversión histórica al estado de Hidalgo principalmente en materia turística. Este viernes el legislador se presentará en Tula, en el distrito de su homólogo Julio César Ángeles Mendoza, otro ex alcalde, ahora diputado quien es señalado por irregularidades y acciones polémicas desde el ayuntamiento que presidió.



:Que En la delegación del IMSS Hidalgo se comentan los acosos sexuales y laborales de un grupo de funcionarios encabezados por el jefe de Servicios de Desarrollo de Personal, Mario Enrique Rodríguez Puente, y que también integra a Salvador Ernesto Varela Hernández, jefe de Prestaciones Económicas y Sociales y al coordinador de Informática Carlos Arvizu Sánchez. Dicen que el órgano de control interno no hace caso a las denuncias y solapa el comportamiento de los mencionados, por lo que piden que autoridades superiores de la delegación por lo menos conozcan los casos.



* * *



Las perlas

“El proyecto Platah es un elefante blanco y prácticamente no hay nada construido; no lo supieron instrumentar, está abandonado y ese es el problema, veo a difícil que vean a Hidalgo en el tema aeroportuario en un futuro cercano”

Francisco Patiño Cardona

Consejero político e investigador



“Es por esta razón que dichas acciones irresponsables, las cuales no han podido ser sancionadas puesto que no existe dispositivo legal para tales efectos, vulneran dolosamente al actuar de coorporaciones encargadas de brindar auxilio y atender emergencias”

Julio Manuel Valera Piedras

Diputado, sobre sancionar llamadas falsas a los números de emergencias



“Estamos haciendo las cosas bien, queremos demostrar que alcanzamos los niveles de calidad que marcas comerciales, con precios menores. Estamos colocando en la leche en bolsas biodegradables que conservan la leche fresca y no tiene conservadores, por sólo 11 pesos”

Héctor Ramírez

Gerente de empresa productora de lácteos