El pájaro carpintero

:Que La crisis del huachicol volvió a pegar en la región de Tula, luego de que una toma clandestina provocara un fuerte derrame de combustible la madrugada del lunes, dejando como saldo un muerto, quien era el subdirector de Protección Civil del municipio de Atitalaquia, así como cuatro bomberos intoxicados al querer controlar el derrame. Seguridad Física de Pemex indicó que se activaron protocolos para cerrar la válvula de distribución, situación que fue tardía pues los rescatistas no pudieron hacer nada por los trabajadores afectados; por el incidente también se volvieron a suspender las clases, la segunda ocasión en menos de una semana en la región.



:Que Finalmente Morena presidirá la Junta de Gobierno en el Congreso hidalguense tras un nuevo acuerdo entre grupos parlamentarios en la 64 Legislatura local. El diputado Ricardo Baptista González será así el nuevo presidente de la Cámara de Diputados en Hidalgo y como primer acción solicitará el informe de la Auditoría Superior del Estado y el segundo informe del gobernador Omar Fayad Meneses, documento que alegó, ni siquiera les ha sido entregado a casi mes y medio de que el secretario de Gobierno, Simón Vargas, acudiera a dejar en oficialía de partes.



:Que El presidente municipal de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León, busca representar al Partido Acción Nacional en el estado, lo que generó descontento entre los habitantes pues aseguran que el edil no se ha desempeñado correctamente en el ayuntamiento y que lo único que buscar es seguir subiendo escalones en su carrera política. Mientras tanto el titular del Ejecutivo local recauda firmas y gestiona acuerdos en búsqueda de apoyo interno.



:Que aspirantes a ser el nuevo dirigente del Partido Acción Nacional en la entidad temen que la senadora Xóchitl Gálvez meta sus manos en la elección del comité estatal y ensucie el proceso. Prevén su injerencia ya que la ex candidata a la gubernatura de Hidalgo está en constante comunicación con los miembros del albiazul. Sin embargo, le recuerdan que la situación política en el estado ha cambiado y confían en que ya no se meterá donde no debe.



* * *



Las perlas



“Cuando una mujer sabe que mediante la autoexploración puede palpar su glándula mamaria si esto lo hace habitualmente la mujer detecta a través de sus manos cualquier cambio anatómico que pueda suceder y eso puede prender la alerta”

Marco Antonio Escamilla Acosta

Secretario de Salud en Hidalgo



“Quiero que todo México y el mundo sepan de esta gran tradición hidalguense, tradición huasteca, donde festejamos a nuestros muertos y que ya es reconocida por las Naciones Unidas como patrimonio de la humanidad”

Omar Fayad Meneses

Gobernador de Hidalgo, sobre Xantolo



“Los siete hemos estado de acuerdo en el cambio de la rotación por cuanto al año legislativo, les agradezco que nos han dado la confianza para que sea Morena ahora quien asuma a partir del día de mañana (hoy) la Presidencia de la Junta de la Junta de Gobierno”

Ricardo Baptista González

Coordinador de Morena en el Congreso