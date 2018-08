El pájaro carpintero

:Que El tema de seguridad pública es tomado muy en serio en Hidalgo al grado que el gobernador Omar Fayad ya declaró que el gobierno federal ha advertido sobre la cercanía de grupos de crimen organizado que operan en los límites con Estado de México y Puebla. Tan solo ayer, fueron detenidos en Tecámac los integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos que eran trasladados a Hidalgo para su venta clandestina; el mandatario hidalguense aseguró que no cederán en la lucha en contra de la delincuencia, con los medios que tienen disponibles.



:Que Ayer salvaron la vida los tripulantes de una avioneta que realizaba prácticas de vuelo de Pachuca a Apan, y que tuvo que aterrizar de emergencia a un costado de la México-Tuxpan en el municipio de Zempoala. No es la primera ocasión que ocurren este tipo de accidentes con escuelas de aviación particulares que operan en la capital de Hidalgo por lo que se investigarán las causas de la falla mecánica, así como el estado de las unidades que se ocupan para realizar los vuelos de prueba que salen del aeródromo ubicado en la Bella Airosa.



:Que El dirigente del PT en Hidalgo, Arturo Aparicio Barrios fue finalmente separado del cargo luego de ser acusado de violencia doméstica y tras una reunión del consejo nacional de su partido en el que se le determinó otorgar el beneficio de la duda para su defensa legal en un plazo de 5 meses; la medida no dejó muy satisfechas a las mujeres del partido que exigen su expulsión por haber golpeado a su ex pareja, quien es la coordinadora de género en el comité estatal del instituto político.



:Que En Tepeji del Río regidores de oposición solicitarán al presidente municipal, Moisés Ramírez Tapia, que instaure el comité ciudadano de seguridad pública, mismo que debió crearse desde hace dos años y es fecha que nadie sabe al respecto. Los regidores acusan la desidia del acalde para resolver el tema sobre todo cuando la seguridad es una de las peticiones más recurrentes de los habitantes de este municipio.

* * *

Las perlas



La Federación nos ha señalado que no tenemos detectados hasta el momento cárteles de la droga que nos debieran de preocupar pero que sí están muy cerca, sabemos que ya andan por Ecatepec”

Omar Fayad Meneses

Gobernador de Hidalgo, sobre cárteles de droga en el estado



Tenemos una experiencia de muchos años, hemos asesorado y orientado a muchas personas durante años; además hay experiencia como servidor público; hay experiencia como promotor de derechos humanos”

Salvador Franco Cravioto

Dirigente del Comité Ciudadanos Pro Derechos Humanos



Pudiera parecer que no traemos 200 asociaciones atrás en este proyecto traemos la representatividad de todos los grupos vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTTI, mujeres...”

Gerardo Romero García

Presidente de la Asociación Civil Defensa Integral en Derechos Humanos de Hidalgo