El pájaro carpintero

:Que Hidalgo y Veracruz acordaron mantener comunicación directa en materia de seguridad tras el secuestro de la diputada federal electa, Norma Azucena Rodríguez Zamora, ya que a más de 24 horas de los hechos todo apunta a que los sospechosos huyeron con rumbo al norte de la entidad hidalguense en sus límites con Veracruz; los gobernadores Omar Fayad y Miguel Ángel Yunes conversaron ayer sobre el tema, aunque los operativos y acciones concretas están en manos de la Procuraduría General de la República y la Policía Federal.



:Que El tema de Arturo Aparicio Barrios y el PT de Hidalgo provocó una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de dicho partido en la Ciudad de México encabezada por el senador Benjamín Robles y mujeres de Chiapas y la capital del país, quienes analizan la expulsión del coordinador petista en el estado quien dicho sea de paso fue puesto en libertad a pesar de ser vinculado a proceso por el delito de violencia doméstica. A la cita acudió como flamante representante del PT en Hidalgo, el presidente municipal de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedraza.



:Que El líder del comercio ambulante en Mineral de la Reforma, César Lemus acusó al ayuntamiento de permitir cuotas de hasta 30 mil pesos por parte del líder de tianguis en la colonia Forjadores, Gregorio Ángeles, quien amenazó a 11 comerciantes para poder trabajar y tener un espacio para vender. Informó que el próximo lunes sostendrá reunión con autoridades municipales para denunciar estos hechos e indemnizar a las víctimas del cobro. También dijo que el titular de Comercio y Abasto, Jesús Tovar no entiende las necesidades del gremio por lo que las pláticas se realizan con el secretario municipal Pedro Celestino Flores.



:Que Ayer familiares de la trabajadora del ayuntamiento de Pachuca, Olayet Cabrera se reunieron con Raúl Arroyo, titular de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo con el fin de solicitarle ayuda para dar con el paradero de la desaparecida. Sus allegados indicaron que pidieron el estatus de la investigación ya que ya va más de un mes de que sucedieron los hechos, por lo que solicitan la aceleración de la misma.



* * *



Las perlas



“Yo creo que hay desconocimiento sobre el tema, nosotros no inventamos ningún término, lo establece la ley. Yo creo que ellos son expertos en derechos humanos y lo primero que deberían de estar haciendo es revisar la ley”

Ana Leticia Cuatepotzo Pérez

Diputada estatal



“En este caso como consejeros creo que ese cargo les queda grande, no se trata de ser conejeros de membrete; un consejero dentro del partido debe ser la consciencia de la institución; así como se vale no estar de acuerdo, es en el consejo donde se va a discutir”

Cornelio García Villanueva

Secretario general del PAN Hidalgo



“Nos informan lo que van a hacer y exigimos que intervenga gobierno estatal; ellos quieren aceptar la mesa de diálogo sin la participación de la Dirección de Gobernación. Estábamos en una mesa de diálogo así, y nos desalojan por 72 horas, por lo que exigimos que haya un mediador”

Erasmo Guerrero González

Líder comerciante en La Reforma