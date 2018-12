Gabriela Cárdenas @GabyCardenas #MC

Aquí les escribía que el centralismo le sirve a una hegemonía para ejercer control económico y político. En la discusión del presupuesto en Zapopan advertía de la incertidumbre de que llegaran recursos federales, y que el proyecto municipal tendría que ser sostenible. En Jalisco nos organizamos desde todos los frentes para exigir un presupuesto, que cualquiera que busque una transformación de fondo debería importarle; movilidad, infraestructura y gestión del agua. Aunque el Gob. Federal le falló a nuestro estado, desde aquí sumamos frentes por construir una bolsa que resuelva nuestras necesidades.



Óscar González Ramírez @OscarGR93 #Morena

El #PEF2019 ha sido presentado por la SHCP. La apuesta del Gobierno Federal será reorientar el gasto público y en 2021 impulsar una reforma fiscal que incremente la recaudación. Por el momento, el #PEF2019 es congruente con la máxima del presidente: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Mientras tanto, el gobernador Enrique Alfaro asegura que el presupuesto estatal buscará reducir la dependencia de la federación y fortalecer los ingresos propios. Paradójicamente, la propuesta del Ejecutivo Federal será la que realmente impulse la “autonomía” que los gobernadores tanto reclaman.



Ángeles Arredondo @AngelesAPri #PRI

Y sigue llorando Alfaro... el presupuesto dice que no le alcanza y que endeudará a los jaliscienses de necesitarlo, vaya solución!!. Pero qué decir de los hospitales civiles (controlados por Padilla) ahora se suman a la austeridad de MC ¿y a quién le preguntaron? Cuando la gente muere por las carencias existentes. Lo terrible es que serán los jaliscienses quienes paguen los errores de cálculo del gobernador electo, tal vez la molestia es que no podrá meter mano a placer al dinero de la federación, y ahora quiere victimizarse y confundir a los jaliscienses, la falta de resultados no tiene justificación.



Octavio Raziel @OctavoRaziel #PRD

La cultura nos hace más humanos, en medio de tanta violencia, es un error simplemente disminuir el presupuesto en cultura y aumentar el de seguridad, sin pensar que, precisamente tener #MasPresupuestoParaCultura significa que podemos recuperar los espacios públicos, significa que tomemos como un factor estratégico el que los Mexicanos tengan ideas más elevadas, para que el miedo y el desánimo no sean nuestra única conversación, hoy más que nunca debemos procurar elementos de cohesión para nuestra sociedad.



Daniela Chávez @DaniChavezE #PVEM

Recorte de más del 30% en medio ambiente, dudo que el excesivo presupuesto para programas sociales sobreviva sin recursos naturales, y seguramente el gasto en el sector de salud incrementara sin políticas robustas en materia ambiental, tampoco se le quiso apostar al tema de cultura y ciencia, y no obstante recortar presupuesto a las principales universidades, pareciera que el populismo está sobre nuestro futuro. Sin duda, el que se aumentara de esa forma el gasto en comunicación nos da pie a pensar que se perfila un gobierno que busca promocionar logros. En el tema de seguridad tampoco hay mucho que aplaudir se dotó de más recurso para el ejército y se recortó en otras instancias de seguridad, recordemos lo que en otros sexenios nos trajo combatir la violencia, en vez de apostarle a la inteligencia, autonomía y prevención.



Alejandra Molina @AleMolinaVz #Wikipolítica

Los Proyectos de Presupuesto de Egresos deberían ser públicos y facilitados en datos abiertos antes de su aprobación para ser analizados por la sociedad civil. En Jalisco no fue así, a pesar de un compromiso con la transparencia y participación ciudadana. Existen esfuerzos para facilitar esta práctica, como el proyecto #NuestroPresupuesto, sin embargo, un "gobierno abierto" como el de MC debería de hacerlo de facto.