La señal de Blaze Bayley, en Tampico

Atención, metaleros del sur de Tamaulipas y, por qué, no, de la zona metropolitana de Monterrey: se acaba de anunciar vía redes sociales que Blaze Bayley, la tercera voz de Iron Maiden, estará por primera vez en Tampico el próximo domingo 27 de enero 2019.

Se da a conocer que los primeros boletos tendrán derecho a firma de autógrafos; el evento se desarrollará en un conocido restaurant bar de la localidad.

Solo leer el nombre Blaze Bayley, y una serie de recuerdos abofetearon al autor de esta columna. En 1996, cuando un servidor era reportero de Espectáculos del Diario de Monterrey, hoy MILENIO, le encargaron ir a cubrir la rueda de prensa en un hotel del parque Fundidora, donde la banda británica presentó su álbum “The X Factor”, el primero sin Bruce Dickinson al frente.

En ese encuentro, Bayley reconoció que era una gran responsabilidad estar en los zapatos del intérprete de “The Number of the Beast”, “Hallowed Be Thy Name”, mas dijo sentirse cobijado por su líder Steve Harris y demás integrantes de la Doncella de Hierro.

La sencillez y el nerviosismo caracterizaron a Bayley, tanto en el encuentro con la prensa, como en su presentación en el auditorio que para entonces ostentaba el nombre de una conocida bebida gaseosa.

Para esas fechas, un servidor solo conocía el álbum “The Number of the Beast” y el recién presentado trabajo, además “2 Minutes to Midnight” del álbum “Powerslave”.

El inicio del concierto presentó temas como “The Sign of the Cross”, el sencillo “Man on the Edge” y “Blood on the World’s Hands”, piezas todas de metal progresivo de excelencia. Cierto, el público no las acababa de digerir por estar acostumbrados a Dickinson, mas no hubo duda de que Bayley dio lo mejor de sí en el escenario.

“The X Factor” y “Virtual XI” son los discos que dejaron patente el trabajo de Bayley en Iron Maiden, para posteriormente seguir una carrera como solista.

Hoy se encuentra de gira promoviendo “December Wind”, álbum acústico clásico con la ayuda de Thomas Zwijsen; se acaba de presentar en Arequipa, Lima, Asunción, Limeira y Sao Paolo.

En su página www.blazebayley.net muestra además las 16 portadas de sus trabajos en solitario, desde “Silicon Messiah” del año 2000 hasta “The Redemption of William Black-Infinite Entanglement Pt. III”, lanzado el pasado 2 de marzo de este año. _