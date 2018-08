El regreso de Steve Perry

Por muchos años dejamos de saber sobre Steve Perry, el otrora cantante de la banda de San Francisco, California, hasta que la misma fue inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Y de repente, en dos días supimos no solo que sacaría álbum, sino hasta conocimos el primer sencillo, la portada y el resto de los tracks que lo integran. A eso se llama trabajar rápido... o tener urgencia de ganar un dinero que no se había molestado en obtener.

Vía iTunes, el pasado martes se dio a conocer un extracto del sencillo “No Erasin’”; una hora más tarde, el sitio de Facebook “Steve Perry (Journey)” publicó el arte del álbum que llevará por título “Traces”, el cual muestra un campo florido con animales, una guitarra, a lo lejos varias fábricas y el clásico puente Golden Gate.

“No Erasin’” es composición de Perry junto con David Spreng; “We’re Still Here” la coescribió con Brian West; “Most of All” la compuso con Randy Goodrem; “No More Cryin’”, con Dan Wilson.

“In The Rain” es una colaboración con Spreng; “Sun Shines Gray”, con John 5 y Thom Flowers; “You Belong To Me”, con Barry Eastmond; “Easy To Love” con Flowers de nueva cuenta; y “I Need You” es una sorpresa, pues en un crédito secundario coloca a George Harrison. Por lo pronto el álbum incluye nueve tracks, o al menos es lo que se ha dado a conocer por el momento.

Para el primer día, el video “No Erasin’” ya tenía 7 mil vistas, y 114 pulgares abajo. La letra habla sobre el sentir de alguien a quien no se ha visto en muchos años, pero que la memoria no ha logrado borrar.

Se proyecta el lanzamiento del álbum para octubre próximo. Hay una entrevista programada para que salga al aire el domingo 7 de ese mes por la cadena CBS.

Steve Perry está de regreso. Punto.