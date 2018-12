Sus fantasmas, nuestros fantasmas

El gran Rafael Pérez Gay hizo recientemente en este diario interesantes confesiones sobre los “pensamientos perturbadores” que lo asaltan durante las altas horas de la noche, con la que mantiene una “relación neurótica”.



Pequeños e inofensivos fantasmas lo despiertan de madrugada, pero las “mortificaciones sin importancia a esas horas toman dimensiones colosales”, porque “en la penumbra todo duele el doble, todo preocupa más”.



Me fascinó el tema de los “fantasmas” y lo sometí a CONSULTA PÚBLICA, como está de moda. Anulé tres respuestas porque se referían al Tren Maya, pero fue copiosa la participación.



Un ciudadano me respondió: Es de mentes muy activas tener mala relación con el sueño, no con la noche. Abogo por las horas oscuras en este asunto porque la ausencia de luz poco tiene que ver con la cuestión (salvo que consideremos la fotosensibilidad de la glándula pineal).





Ojalá que especialistas abunden sobre este tema de salud pública. La realidad es demasiado castigo como para permitir ser acogidos por fantasmas.





Y hablando de sueños, si los científicos lograran despertar el LÓBULO FRONTAL de nuestros más activos y adorados gobernantes, le harían un servicio inconmensurable a la Nación.