¿Por qué correr?

Anónimo. “Cualquier persona se gradúa de una maestría, no cualquiera cruza la meta de un maratón”



Correr es una actividad física que ha acompañado al hombre a lo largo de su historia, siendo la manera en que los humanos preservamos nuestra vida de los distintos peligros que el territorio albergaba, y siendo también una forma de obtener los alimentos necesarios para subsistir. A pesar de lo anterior, correr como deporte, resulta relativamente joven, muestra de ello, el gran Maratón de Nueva York, uno de los más famosos y emblemáticos del mundo, que nació en 1970.



Este gran deporte ha ido incrementando el número de eventos oficiales y los participantes que corren en ellos. Siendo un deporte más ligado a los hombres, hoy es factible encontrar muchísimas mujeres en los espacios públicos donde se practica, además de eventos exclusivos para ellas. En México y en otras partes del mundo, correr se ha convertido en una moda y muchos corredores hemos tomado de este deporte valores y experiencias, que lo convierten más que en una actividad física, en un modelo de vida. ¿Por qué corremos?



Las causas de su crecimiento son diversas y trataré en este breve espacio de detallar algunas de ellas:



La necesidad y el interés de procurar la salud y mantener un peso ideal. Nos encontramos en un momento donde la salud general de la población registra un deterioro importante, asociado a obesidad y padecimientos cardiacos, y en contraparte existe un sector profundamente consciente y preocupado por cuidarla. Si quieres bajar de peso, haz un par de modificaciones en tu dieta y dedica 7 horas de las 168 que tiene una semana para correr y estoy seguro que jamás tendrás problemas de sobrepeso.



La facilidad, flexibilidad y sencillez que su práctica representa engrosan la fila de corredores que se inician en él. No se requieren horarios específicos, membresías, rivales o gran equipamiento. Simplemente salir a la calle y poner un pie delante del otro por cierto tiempo para lograrlo.



El espacio que brinda para despejar la mente y reflexionar resulta extraordinario. En mi caso, representa una válvula de escape que me permite ordenar mis sentimientos y emociones, además abrir un periodo de tiempo para buscar ideas y soluciones a las situaciones que en mi vida se presentan.



Siendo un deporte individual, constituye una excelente forma de conocer gente, intercambiar ideas y formar grupos humanos que cultivan valores sociales y fomentan la convivencia sana. Mujeres y hombres se han hermanado con el ritmo de sus zancadas, construyendo grupos solidarios que se reúnen para correr con regularidad, compartiendo emociones y retos juntos.



Correr cultiva tu salud física y mental, te relaja, te permite conocer gente valiosa y da estructura, orden y diversas lecciones positivas a tu vida. Si corres, sigue corriendo; si no, inténtalo.



Abastecimiento. Camille Herron, de 36 años, ultramaratonista, corrió 260 kilómetros en 24 horas. Un récord que en verdad resulta sorprendente.











