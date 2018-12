¿Con Morena ya no hay dinero para el SNTE?

El día de ayer en Hidalgo nos dimos cuenta del poder de un sindicato, cientos de miles de personas afectadas por la decisión de un grupo de profesores de cerrar los principales accesos a Pachuca, 22 municipios sufrieron los estragos de los jubilados del SNTE, en cierto momento las carreteras México-Pachuca, México-Pirámides, México-Tampico, Pachuca-Tulancingo, Actopan, Mixquiahuala, Real del Monte, Álamo- Tamazunchale, México-Tuxpan, Atitalaquia y varias más, estuvieron tomadas por miles de docentes retirados.



¿El motivo? La falta de pago para su famoso bono anual, bono que es una concesión que el Estatal desde hace años les viene dando, pero ahora con los de Morena al frente del País, no les mandaron nada desde el Gobierno Federal, lo que motivó a que las huestes de Omar les dijeran que este año nada más no les darían nada.



El líder sindical respingó y exigió de todos modos el pago de ese dinero, aduciendo que el Gobierno Estatal se esta lavando las manos y no quiere hacerse responsable de esto, lo cual es le digo que es cierto, si el acuerdo es con Plaza Juárez, es con ellos con quien deben de arreglarse.



De fondo hay mucho entreteje político, por un lado, el ansia de los miembros de AMLO por cerrar la llave de todo el dinero que se daba en “moches” disfrazados de derechos ganados, y por otro, la falta de previsión del gobierno del Hidalgo para saber cómo resolver este asunto, aunque mucho su culpa no es, imagínese usted que de la noche a la mañana le cambian las reglas y lo toman sin saber que hacer, lo que esperaban en dinero hoy simplemente ya no llegó.



Si desde nuestro gobierno no saben manejar el presupuesto de lo que les manden desde CDMX, para Hidalgo un Estado acostumbrado a vivir del subsidio, puede ser el inicio de una crisis financiera.



