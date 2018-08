A oídos sordos, 67 propuestas de derechos humanos

Un diagnóstico sobre los derechos humanos de la población LGBT en Nuevo León arrojó la necesidad de reformar 32 leyes y 35 reglamentos municipales.



La Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizó esta presentación en espera de que la LXXV Legislatura tome en cuenta estos hallazgos y procure cambios sustanciales.



Casi a la par, el Inegi y la Comisión Nacional para prevenir la Discriminación dan a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre este tema en 2017.



Aunque en términos generales Nuevo León ya no ocupa el primer lugar en discriminación a nivel nacional, la encuesta arroja que persisten, hacia la comunidad LGBT, los estigmas de siempre.



Enadis 2017 revela que el 40% de las personas que representan a la diversidad sexual señala padecer la negativa de sus derechos, y lo que es más, el 72% de los nuevoleoneses encuestados reconoce que que no se respetan los derechos de transexuales y el 66% opina lo mismo en relación a las personas gay y lesbianas.



Al menos 46% dice que no dejarían que sus hijos se casaran con alguien del mismo sexo y 72% dice que no está bien que se casen o vivan juntos.



Justamente, el Movimiento por la Igualdad de Nuevo León destaca que sus iniciativas prioritarias son la aprobación de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.



La Ley para prevenir y erradicar la Discriminación tiene más de un año de haber sido aprobada y el Consejo Estatal en la materia sigue esperando ya bastante superado el plazo para su creación.



Los políticos de Nuevo León han sido históricamente omisos a las peticiones del colectivo y también a la discriminación como fenómeno social, y de ello ha dado cuenta la Suprema Corte de Justicia. ¿Será el nuevo Congreso capaz de dar un giro a favor de los derechos humanos? Es pregunta.



Twitter: @dameluna