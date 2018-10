El semáforo

Los años maravillosos han quedado en el recuerdo. La Alemania imbatible, la de los récords, está lejos de lo que ha mostrado desde Rusia 2018. En partidos oficiales, incluidos los del Mundial, tan solo ha ganado uno (ante Suecia 2-1) y desde ese duelo no ha marcado un solo tanto (en oficiales). Su promedio de gol de los últimos 6 partidos es de 0.5, algo impensable para los teutones. El último juego ante Holanda en la Liga de Naciones fue humillante (3-0). ¡Ahora sí tendrán que evaluar el futuro de Joachim Löw!



Falta poco más de un mes para que veamos a los Rams ante los Chiefs, bueno, si es que el césped del Azteca lo permite. Aunque el fin de semana no hubo actividad por la Fecha FIFA, el inmueble se utilizó para un concierto de Shakira. Las imágenes de cómo quedó son de escándalo. Aún se disputarán partidos de la Liga Mx y de Copa Mx. Ojalá la situación cambie, pues sería una pena perder la posibilidad de que la NFL venga a nuestro país por la pésima idea de cambiar el campo sin tiempo para que esté en óptimas condiciones.



El Sunday Night fue un partido muy emocionante que mantuvo a la afición al borde del colapso, pero no por eso se debe caer en la falta de respeto. Un aficionado de los Patriotas aventó una cerveza a Tyreek Hill, algo que molestó sumamente al jugador de los Jefes. Afortunadamente se tomaron cartas en el asunto, el seguidor de los Pats fue identificado y vetado del Gillette Stadium, y su agente Drew Rosenhaus declaró que están analizando opciones legales. Sin duda es un gran ejemplo de lo que tenemos que aprender.



twitter@danielacohenm