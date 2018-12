Shocker estará fuera

El mil por ciento Guapo Shocker visitó Pachuca. Pero no acudió a una función de lucha libre sino a una firma de autógrafos en una tienda de dulces de la capital hidalguense.



Ahí el rector de la Universidad de los Guapos, con el carisma que lo caracteriza, convivió con las personas que acercaron para tomarse una fotografía con él y les firmara un autógrafo.



Hacía tiempo que el luchador técnico no visitaba la bella airosa en una función sin embargo ahora lo hizo para una firma de autógrafos.



Vestía botas, mallas y playera negra como si estuviera listo para salir al cuadrilátero. Portaba unas gafas negras.



Su visita comenzó a compartirse unos días antes a través de redes sociales y por espacio de poco más de una hora el sábado después del medio día el mil por ciento Guapo convivió con sus aficionados.



A pesar de que en estos momentos no se encuentra en los planos estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) Shocker sigue siendo una figura de la lucha libre de nuestro país.



Hace tiempo hablamos desde este espacio del rector de la Universidad de los Guapos en donde decíamos que él junto a luchadores como Puma King y Juventud Guerrera habían volado sobre la tercera cuerda del cuadrilátero hacia el YouTube abriendo sus propios canales.



Y Shocker no lo hace mal, en un inicio sus videos eran sencillos, sin embargo ahora ya cuentan con una mayor producción.



El mil por ciento Guapo es carismático y ello le ha ayudado en su canal de YouTube.



Pero bueno volviendo a la vista de Shocker a la ciudad de Pachuca, después de la firma de autógrafos aseguró que cierra muy bien el año con mucho trabajo por toda la República mexicana.



Y es verdad, vimos este año presentaciones del mil por ciento guapo tanto en el Consejo Mundial de Lucha Libre como en el terreno independiente, incluso algunas de sus presentaciones fuera de la seria ye estable pasaron en su canal de YouTube.



El luchador confió en abrir el 2019 lo mejor posible y adelantó que se someterá a una operación.



“Me voy a operar, voy a estar fuera unos cuatro meses y después espero regresar ya más bajo de peso y por qué no luchar por un campeonato mundial”, sostuvo en entrevista.



Y es que el luchador no ha quedado bien de la mandíbula luego de una lesión, por lo que tras la cirugía, de acuerdo por lo dicho por el propio luchador, estaría de regreso en mayo del 2019.



El mil por ciento Guapo aseguró que sigue firme en el Consejo Mundial de Lucha Libre, sin embargo agregó que “muchas cosas pueden pasar”.



Desde esta columna jamás hemos especulado así que esperaremos el regreso del luchador para ver el rumbo que toma su carrera.



Si el mil por ciento Guapo regresa como lo tiene planeado, recuperado de la cirugía, en mucha mejor forma física y con bríos renovados para ir nuevamente por un título dentro de la seria y estable sin duda alguna ocupará el sitio que ha dejado vacío momentáneamente: las luchas estelares.







cuachara_luchagor@hotmail.com