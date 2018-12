Los otros migrantes guanajuates

A los fantasmas de las grandes naciones





Cierto es que en la taxonomía de los migrantes las variantes son muchas y no pienso exponerlas aquí —la pereza mental de fin de año y las fiestas navideñas me consume, señoras y señores; sin embargo, me alcanza para hablar de un par de cosas antes de dedicarme a la ardua labor de empinar el codo—. Me limitaré a hablar del caso de mis paisanos guanajuatenses; que igual se puede aplicar en otros lados.

Entre los guanajuatenses en el extranjero —más de 2 millones de personas— hay dos clases: los que tienen visa y pueden ir y venir a sus comunidades de origen, participar activamente en los clubes y tener trato directo con el ahora secretario, Juan Hernández, y los que no tienen papeles, los que están de indocumentados —casi todos en EUA— y viven con miedo de las ya constantes redadas de ICE y, al parecer, están solos.

Es verdad que el gobierno de Guanajuato no llega a todos los migrantes —aunque digan lo contrario— y los clubes tampoco. Los políticos y muchos de los líderes se han mantenido a raya de los migrantes irregulares, sus estrategias y planes de lazos y puentes no va dirigida a ellos, salvo como una estadística dentro de las remesas.

Se nota la diferencia, al menos la notamos los que hemos hecho la tarea de meternos a hurgar entre la comunidad. De ninguna manera estoy diciendo que ambas clases no trabajen, lo que trato de decir es que los privilegios de una Secretaría, de representantes y la arrogancia que solo la política puede dar claramente es exclusiva de un lado.

El ya extinto Instituto del Migrante no se encargó de esta situación, lo que dejó una puerta abierta de par en par para que Juan Hernández se encargue de este asunto como uno de sus puntos principales: la dignificación de todas las clases de migrantes, que se acerquen a la Secretaría, los clubes y se pueda trabajar los casos terribles que puedan pasar. Que vuelvan a interesarse por la vida política de sus comunidades y, en caso de la deportación, tengan un respaldo para no empezar de cero en una tierra que los expulsó por una u otra cosa.

El trabajo es mucho y apenas hay poco tiempo de la creación de la Secretaría, queda mucho camino por recorrer y el tiempo dirá si fue un acierto o no crear la institución. La entrega de becas y los discursos a favor de migrantes no es lo único que debe verse, también la garra para defender a los paisanos que no cuentan con estabilidad, buscar que se acerquen y conozcan los programas que se ofrecen.

Los migrantes, como lo he dicho antes y lo han dicho otros mejor preparados que yo, deben buscar unirse y trabajar desde ahí, tanto los que tienen papeles como los que no.

La niña de Guatemala

Estas últimas líneas son de dolor. El caso de Jackeline Caal, la pequeña que murió bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, debe ser una alarma para todos.

Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional, dijo que “hay que enfatizar lo peligrosa que es esta travesía, y los migrantes escogen venir aquí ilegalmente”.

“Escogen”, dice la Secretaria, como si la miseria, pobreza y violencia de los países se buscara, como si Estados Unidos tuviera las manos limpias de las condiciones paupérrimas en las que se encuentra Centroamérica y otras tantas partes del mundo. La falta de humanización de Nielsen demuestra la política que impera en el país vecino.

Solo una cosa más, si la niña, cuando la detuvieron, ya tenía días sin comer ni beber agua ¿por qué chingados no la llevaron a urgencias inmediatamente? Eso no fue una muerte por causas de la travesía, fue un asesinato.









cruz.amador@milenio.com