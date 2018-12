Error de todos los dedos

Cuando el panista Alberto Cárdenas ganó la gubernatura de Jalisco en febrero de 1995 tuvo apenas 15 días para armar su gabinete, seleccionar a sus colaboradores cercanos y aterrizar los que serían sus principales proyectos para los primeros meses de gestión.



Sólo 15 días, pues la ley de esa época dictaba que tenía que asumir en marzo el cargo y la enorme responsabilidad de conducir la administración estatal. Obvio, en tan corto tiempo hubo errores, algunos se corrigieron, otros no.



Ante esas pifias el entonces diputado local y distinguido político panista Gildardo Gómez Verónica respondía a los cuestionamientos y reclamos diciendo que se trataban de “novatadas”, y seguramente tenía razón, pues además de la premura del tiempo, Cárdenas solo había sido Alcalde de Ciudad Guzmán en cuanto a experiencia política. Sonaba entendible.



Sin embargo, ahora no se puede argumentar “errores de dedo” en recortes presupuestales a universidades, en la centralización del gasto que debería ser para estados y municipios, en la eliminación de programas sociales solo para cambiarles el nombre -y acaparar el crédito de su hechura-, tal como lo hace el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Primero, porque tuvieron desde el día 2 de julio pasado para trabajar en sus propuestas de cambio, de ajustes; que si bien cinco meses no son mucho tiempo, serían suficientes para hacer un proyecto de presupuesto de egresos acertado.



Segundo, porque ambas administraciones federales, la saliente como la entrante, reconocieron haber trabajado en conjunto el paquete económico para el 2019, es decir, a los nuevos no los dejaron solos: los dejaron armarlo a su gusto.



Tercero. Porque Morena y sus aliados tienen experiencia legislativa y en materia hacendaria; desde que estaban en el PT, en el PRD y ahora en Morena, una de sus especialidades ha sido meter lupa y microscopio a las leyes de ingresos y presupuesto de egresos.



Cuarto. Porque el propio Andrés Manuel tiene experiencia en armar presupuestos luego de su paso por la Jefatura de la Ciudad de México y sus más de 12 años de proselitismo político.



¿Error de dedo? Esta tampoco se las compro.



PD. A todo esto ¡Que pase una muy feliz Navidad!







celso03@icloud.com