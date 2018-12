Y Durazo jovenea a todos

Escuchen, Luis Raúl González Pérez, Alejandro Hope, Eduardo Guerrero, María Elena Morera, Ernesto López Portillo, Catalina Pérez Correa, Alejandro Madrazo, Lilian Chapa, Guillermo Zepeda, Lisa Sánchez y los que me faltan en esta lista; oigan y oigan bien: ustedes qué saben de estrategias de seguridad y militares y derechos humanos y esas cosas.



Ya se los dijo ayer quien sí sabe: el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana: “No siempre los grandes cambios son comprendidos inmediatamente, de hecho, cambiar la lógica para interpretar los acontecimientos tomará más tiempo que el impulso a otros cambios, lamentablemente. Quienes critican la iniciativa de la Guardia Nacional bajo el argumento de la supuesta militarización del país pretenden convertir su preocupación en una irrefutable certeza, esa preocupación se debe mucho al merecido recelo histórico de la ciudadanía hacia los anteriores gobiernos por su hipocresía de falsedad. Ello se ha vuelto terreno fértil para la incredulidad hacia las decisiones del gobierno y para la construcción de escenarios hipotéticos. Nuestro gobierno no ha dado ni dará jamás pretexto para ser merecedor de un recelo similar, no somos iguales, ahora existe una diferencia crucial, nosotros no tenemos necesidad de engañar al país, ni a las, ni a los mexicanos, todos los argumentos hasta hoy esgrimidos pierden sentido en el contexto de un gobierno y del presidente López Obrador, repito, no somos iguales”.



Ándale. Ahí nomás.



Les pido, amigos mencionados en el primer párrafo, que dejen de hacer, de sus preocupaciones, certezas —gran frase, secretario—.



El señor secretario dijo ayer: “Conociendo las entrañas de la decisión, puedo decir con total convicción que no se confirmará ninguno de los temores de los críticos de la iniciativa de la Guardia Nacional”.



¿Conocen ustedes las entrañas de la decisión? ¿No verdad? Pues eso. Es más: ¿A ustedes los respaldan 30 millones de votos? ¿No, verdad? Pues ya está.



También dijo ayer el señor secretario, la Guardia Nacional se convertirá en ejemplo mundial como institución de seguridad pública.



De verdad, queridos amigos mencionados arriba, dense cuenta. ¿O ustedes cuántos años tienen, y cuántos de estar estudiando la seguridad o qué?







