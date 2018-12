La amenaza y la bronca en Morena

Algo se está complicando en el proyecto de seguridad del nuevo gobierno.



La apuesta a hacer constitucional la militarización de las fuerzas federales se ha enredado.



Solo así se entiende la amenaza, no hay otra manera de llamarla, de Alfonso Durazo cuando advirtió que si no se aprueba la iniciativa de reforma constitucional como está planteada, regresaría a todas las fuerzas militares a sus cuarteles.



El tamaño de la absurda amenaza: oigan ciudadanos, los vamos a dejar que se defiendan solitos; debe ser del tamaño de la posibilidad que la iniciativa no esté reuniendo los votos necesarios, y no solo hablo de la oposición.



Frente a la orden de Durazo, morenistas que importan han reaccionado. El coordinador de los diputados del partido en el poder, Mario Delgado, tuiteó: “Los @DiputadosMorena somos un grupo plural. Vamos a hacer ajustes al dictamen de #GuardiaNacional para escuchar a todas las voces y todos los colectivos. Siempre priorizaremos el debate y la construcción de acuerdos. #4taTransformación”.



La de la CNDH ayer sería una que podría escuchar: “La Guardia Nacional como se plantea no garantiza justicia, en todo caso una disuasión o contención que tienen efectos limitados y de corto plazo. Además de que confiar en el uso de la fuerza como recurso principal genera un gran riesgo de que se presenten o propicien violaciones a los derechos humanos. Por mejor capacitado que esté un cuerpo que asuma funciones policiacas, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si no contamos con fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles. Si no establecemos mecanismos para garantizar que la aplicación de la ley no sea discrecional o negociable sino un principio irrenunciable".



La declaración de Delgado se suma a la de Tatiana Clouthier, que dijo con toda claridad que objeta el mando militar y la prisa. ¿Por qué tan pronto y por qué en la Constitución? Se preguntó Tatiana.



Ya dijo Durazo que los que saben pues no le importan, pero tal vez hay un par de buenas ideas por ahí… porque todo indica que la cosa como la planteó se está complicando.

@puigcarlos