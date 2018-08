¿El gobierno electo es una ONG?

Tanta prisa, tanto anuncio, tanta esperanza acumulada que las cosas se desbordan.



Ayer frente a varias protestas y peticiones que ocurren a diario en la casa de transición, Olga Sánchez Cordero de plano tuvo que aclarar:



“En mi caso personal yo no soy secretaria de Gobernación, tampoco soy funcionaria pública y tampoco soy senadora de la República, entonces estamos apenas comenzando la transición y una vez que ya no podamos tomar decisiones, mientras tanto nada más es una opinión jurídica, ya estuvieron con ellos, ya recibieron información para revisarlo dentro de nuestro margen en este momento porque no estamos legitimados”.



Pues sí, tiene razón.



¿Pero cómo saberlo con el huracán de estas semanas?



Las inéditas semanas que estamos viviendo, con un gobierno electo hiperactivo y un gobierno en funciones inactivo, causan confusiones, y a veces, pienso, tropezones que pueden ser costosos para el futuro.



Pongo un ejemplo: Ayer en Morelia, después de un “foro escucha” más, esta vez donde las víctimas corrieron al fiscal del estado, Mireles salió criticando el foro e Hipólito dijo que él nunca perdonará a nadie, Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública dijo lo siguiente:



“No hay un gran misterio sobre lo que hay que hacer para combatir la inseguridad, el problema es con quiénes, porque el principal problema de los cuerpos de seguridad, como del país, se llama corrupción. Hay que encontrar la gente limpia, comprometida, transparente, para incorporarla en esta responsabilidad”.



Hizo hincapié en que no hay crimen organizado en el país, y en el mundo, que no avance de la mano de la protección policial, y ésta se gesta al amparo de la protección que brinda algún servidor público de alto rango.



Creo que nadie podría decir que Durazo se equivoca. Tiene razón. Lo diría cualquier ONG seria.



Salvo un pequeño problema.



El primero de diciembre él será el líder de los más de 35 mil policías federales. Y, según él mismo, desde su secretaría se coordinará con decenas de policías estatales y hasta municipales.



Sí, esas corporaciones a las que llamó corruptas y causantes del crecimiento del crimen organizado, no hay misterio, diría Durazo. Y va a buscar a otros nuevos, más limpios.



O sí hay uno: cómo van a recibir a su nuevo líder y jefe el próximo primero de diciembre.



Por cierto, sin dinero, porque ya anunció que lo más que logrará es el mismo —de por sí recortado— presupuesto del año pasado.