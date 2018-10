El aeropuerto es un escándalo. ¿A quién le importa?

En la reunión entre funcionarios federales, legisladores de Morena, los autores del proyecto alternativo al NAIM y los representantes de MITRE y la OACI, de noviembre de 2015, se tocó un tema que en la discusión de estas semanas está ausente.



El ruido, el maldito ruido que inunda zonas de Ciudad de México con aviones de todo tipo y tamaño que pasan encima de ellas.



En la reunión, el doctor Bernard Lisker, de MITRE, contó lo siguiente:



“Nosotros en el año 2001 realizamos por pedido de gobierno de la República el primer estudio y, que yo sepa, sigue siendo el único, el primer estudio de ruido aeroportuario que ha habido en México, MITRE diseñó el primer modelo de cómputo para poder analizar y predecir ruido aeroportuario, o sea, porque el chiste no es medirlo ya que está el aeropuerto, saber cuánto ruido va a producir una aeronave o un número de aeronaves en un aeropuerto o en las inmediaciones de un aeropuerto”.



El ruido del AICM, ya en 2001, traspasó todo estándar internacional y desde entonces ha empeorado. Lisker explicó que desde hace muchos años el tema social de mayor impacto aeroportuario, salvo en aeropuertos en sitios deshabitados, es el ruido y el ruido; sin embargo, a diferencia de casi todos los otros temas ambientales es muy difícil de mitigar o eliminar. De ahí su importancia. En el mundo avanzado, y sobre todo socialmente responsable, no se construye una sola pista más ni se aumenta el tráfico aéreo sin analizar el tema, y es por eso por lo que el ruido es mucho más preocupante.



El secretario de Medio Ambiente explicó que con Texcoco se reduciría el número de personas expuestas a decibeles más altos de los permitidos y recomendados de 208 mil a 9 mil. Aunque el ruido en el límite afecta a muchos más en la ciudad.



Hoy, ¿a quién le importa?



Una aclaración:



Ayer señalé aquí que en la página oficial de MITRE no aparecía el doctor Bernard Lisker, director internacional de MITRE para asuntos de aviación. Ayer mismo recibí esta aclaración: Por pedido expreso del doctor Lisker, aprovechando una reorganización del sitio web de MITRE, se eliminó su información hace no mucho tiempo, pues desde el 1 de julio de 2018 comenzó a recibir un verdadero alud de correos electrónicos y llamadas de la prensa mexicana. Desde entonces, utiliza al área de Comunicación de MITRE como punto de contacto.



Mañana: El verdadero riesgo de Texcoco.



Twitter: @puigcarlos