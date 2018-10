El 7-0 no se borrará

Por más que los propios futbolistas tanto mexicanos como chilenos afirmen que el 7-0 de la Copa América quedó en el pasado la realidad es que no.



Aquella humillación deportiva quedará guardada en la memoria de aficionados mexicanos y chilenos, para estos últimos como un recuerdo lleno de júbilo porque contribuyó al bicampeonato del torneo continental.



A dos años de aquel partido en Santa Clara, Estados Unidos, el recuerdo de la peor goleada en la historia del Tri en torneos oficiales todavía se percibe como un capítulo oscuro que conforme pasen los años seguirá dejando una huella más marcada.



Ese partido cambió por completo el proceso de Juan Carlos Osorio. Desde entonces, la presión aumentó al triple y de la misma ya no se pudo levantar ni la selección ni el entrenador colombiano.



Aunque esta noche México dé un gran partido e incluso gane por goleada (que lo dudo), no es ni será revancha hasta que se vuelvan a enfrentar en una fase eliminatoria de Copa América o en un Mundial.



Lo importante de esta noche en La Corregidora será ver cómo algunos integrantes de la nueva generación de mexicanos se plantan ante futbolistas con más experiencia tanto a nivel selección como nivel club.



Los locales con un mini proceso que está por terminar cuando se vaya el interino Ricardo Ferretti. Los visitantes inician proyecto con Reinaldo Rueda. Podrán cambiar los nombres de los jugadores, técnicos, el estadio o el país, pero lo único que no se modificará es el recuerdo de aquel 18 de junio de 2016.



