Mariconez de consulta

Ana Torroja, aquella menuda figura que acaparaba la atención en el trío Mecano, por su voz y esa manera de contorsionarse en el escenario, ha sido la figura central de un debate que a últimas fechas se ha gestado en “tuiter”. Sucede que a alguien de los afectos a la hipercorrección política le ha parecido una buena idea resignificar las canciones, en especial aquellas que contienen palabras discriminatorias. No vaya a ser la de malas y se enojen las buenas conciencias. Pues bien, Ana Torroja y los hermanos Cano, Nacho y José María, se hacen presentes en este embrollo por aquello de la canción “Quédate en Madrid”.



A la letra, original de Chema Cano, la Torroja le pone intención cuando canta “…siempre los cariñitos me han parecido una mariconez, y ahora hablo contigo en diminutivo con nombres de pastel”. Se trata de una historia de 1988 y no habría pasado a mayores la anécdota plagada de nostalgia, de no ser porque el término mariconez le resulta ofensivo a algún radical zurdo, de esos que a últimas fechas abundan, supongo por moda. El tema hizo que la cantante se pronunciara en redes sociales y aclarara algo que en condiciones donde imperara el sentido común no habría necesidad de puntualizar.



La palabra en absoluto tiene por sentido ofender y ya no se diga menospreciar a quien pertenezca a la comunidad gay. Mariconez, dice Ana, palabras más, palabras menos, es una forma de señalar la cursilería en un personaje nada afecto a ello, como es el protagonista de la canción de marras. El asunto ha quedado zanjado, al menos en lo que toca a la intérprete, no así para aquellos que siguen rasgándose las vestiduras ante la posibilidad de que alguien pudiera sentirse ofendido.



Como si Mecano no se hubiera manifestado, hace tres décadas y justo en el propio disco en el que aparece “Quédate en Madrid”, con aquella declaración de principios en pos de la reivindicación del amor lésbico, con “Mujer contra mujer”. Como si no hubieran sido, si no los únicos, sí de los más activos en practicar la apertura de mente y de criterio a partir del ejercicio de la lucidez. Pero como ahora son legión quienes acusan un grotesco desconocimiento de la historia y piensan que todo aquello que ocurrió antes de ser expulsados a este mundo es, en el mejor de los casos, un pasado difuso y nada atractivo, es sencillo explicar que denoten una ignorancia insultante.



Nada más para estar a tono con la actualidad política y legitimar el tema, habría que pedir a López Obrador y a sus achichincles que se armen una encuesta, como aquella que planean para determinar la construcción del nuevo aeropuerto. La idea es saber si los escribidores de canciones de las que se sospecha discriminación, deben mutilar sus textos o dejarlos como están. Pero con paciencia, porque antes de que eso ocurra, tendrían que diseñar una encuesta para saber si deben hacer una encuesta. Ya se sabe lo torcidos que suelen ser últimamente los caminos que dan vuelta a la izquierda.





