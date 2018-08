José Saturnino Cardoxxo

Si a alguien le quedaba duda del carácter Kafkiano del fútbol de petatiux que se practica en México, con las primeras cuatro fechas de la nueva temporada ha habido razones hasta para regalar. Futbolistas que, sumidos en el efecto Neymar, se caen sin ser tocados; defensas que se pasan de roscas al sorrajar mamporrazos a los contrarios, para luego poner cara de yo no fui; entrenadores que se la pasan jeringando todo el partido y cuando los mandan al averno se declaran perseguidos; “álbitros” injustos que de pronto se acordaron que tienen en sus manos la enorme responsabilidad de hacer valer el reglamento; jugadores cuya semejanza con malandros gandallas tendría que haberlos puesto tras las rejas por vejaciones, cada que se dirigen a un contrario o a un árbitro, nada más por lo florido de su vocabulario y sus refinadas maneras.



En fin, un rompecabezas de porquería en el que cada fin de semana ocurre algo que supera, por mucho, a la sarta de sandeces previas. Pero eso sí, estamos felices porque el pambol de anafre ha regresado. A lo mucho tendría que ponernos tranquilos sabiendo que mientras más jornadas hayan pasado, más se acerca el comienzo de las ligas realmente valiosas, donde se toman las cosas en serio y con el talento necesario para hacer del negocio algo en verdad redituable. Eso es lo que hasta ahora ha valido del comienzo de la Liga M(uy)X. Eso y algunas ocurrencias de tercer mundo que abonan a la engrosada lista de atentados a la más elemental de las inteligencias. Como la puntada de Cardozo, el pastor del Rebaño Sa(n)grado, quien apareció en la rueda de prensa posterior al encuentro entre Chivas y Santos como si acabara de ir al súper.



Frente al paraguayo y mostrando a todos los medios cuáles son las empresas que apoquinaron su lana para aparecer en momentos relacionados con el equipo Guadalajara, la despensa coronaba la mesa donde comparecía el otrora capo goleador de México. ¿Así o más lamentable? Digo, si a algún equipo le sobran razones para ser criticados es Chivas, siempre con la atención del respetable, pero siempre también poniéndose de a pechito para que los hagan pedazos. Y esta vez no fue la excepción. ¿Exceso de conocimiento de la naturaleza humana? ¿A grado tal que intuían que su “instalación” de tiendita de la esquina iba a tener como consecuencia que se hablara de ellos, aunque fuera mal?



¿O será tan precaria la situación financiera del club como para acudir a estrategias publicitarias de tan pobre calidad? No lo sé de cierto, lo supongo. Pero de igual forma creo que lo más chundo está por venir, pues, ya se sabe, ellos pueden ser peores, pero les suele faltar tiempo.