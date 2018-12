El que persevera cruzazulea

Quien dijo que no había mal que durara cien años ignoraba dos casos muy tenochcas, el PRI y el Cruz Azul. Si bien el primero no alcanzó (gracias a Dios) la centuria en el poder, poco le faltó para aplicarnos durante un siglo el método Paco Taibo II. Y a los que aún no les llegan los cien años, pero que sólo les ha faltado tiempo, son los pupilos de Pedro Caixinha. Como cada torneo, las esperanzas de la afición celeste se renovaron al son de ya sufrimos demasiado, no hay cuerpo que aguante tanto. Y sí, el cuerpo siempre se las arregla para ajustarse a las circunstancias. Y para muestra basta el botón del domingo en la final contra los emplumados del América.



No es que uno quiera regodearse con el sufrimiento ajeno, pero es que los azules se ponen de a pechito con una singular frecuencia. Y nada parece aminorar el asunto, ni la indeclinable voluntad de los parroquianos por preservar la afición, ni el cambio de estadio (para colmo además de pagar renta les llaman arrimados, ¡no hay que ser!) y mucho menos el liderato durante buena parte del torneo. Como van las cosas, antes que el “Frustrazul” lo consiga, acabará siendo campeón Atlas y ya es decir bastante. Y eso que la última vez que alguien vio coronarse a los rojinegros fue en 1951. Así que habrá que ponerse a la altura de las circunstancias y, sobre todo, considerar la maestría en pifias que han adquirido para sacar provecho de ella.



Quizá por eso el mandamás de esta región nada transparente, Andrés López, se ha solidarizado con la legión azul celeste y a punta de perseverancia les ha dado ánimos. Quién mejor que él para saber en carne propia lo que implica el "ya merito", ya sea por las triquiñuelas del sistema o, sobre todo, por las incompetencias de uno mismo. Como quiera que sea, la autoridad moral del presidente es como para que los de La Noria sepan que más antes que después les llegará su hora. O más después que antes, pero seguro llegará. Es más, por pura ley de probabilidades, cada vez es más factible que ahora sí sea la suya.



Pero la verdad es que nunca se sabe. Quizá el papel que deban desempeñar los del Cruz Azul hasta el final de los tiempos sea similar al de Willie Coyote, el eterno perseguidor del Correcaminos. Un personaje hecho para vivir de la desgracia y cuyo sentido de vida funciona en tanto no se asume como ganador. Y es que, si llegara a atrapar a su presa, qué sería de la trama. Y de la vida de tanto entusiasta del dolor.