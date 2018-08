Daño colateral

Solemos flagelarnos a la menor provocación. Se habla de multipropiedad y parece que el diablo se aparece. Se habla del NO descenso -y sin saber el trasfondo- generamos ardientes llamaradas, al grado de convertir hechos e intenciones, en incómodos supuestos, mitos y creencias dentro del futbol mexicano.



Hoy nos quejamos de las declaraciones de Fidel Kuri. Y nos preguntamos cómo es posible que, un dirigente que se expresa así, que opera así, que actúa así y que ante la crítica y los señalamientos, responde así, puede ser parte del gremio.



Bueno, pues quien haya seguido al propietario del Veracruz desde sus primeros pasos con Orizaba y La Piedad, debería saber que siempre ha sido así. Si algún día protagonizó un altercado con Edgardo Codesal, en pleno palco, ante miles de aficionados y cámaras de televisión, cualquier declaración como la hecha hacia Memo Vázquez, es pecata minuta. (Lo cual no significa que esté bien). Esto nos lleva a reflexionar que el futbol mexicano requiere de mejores y más inversionistas si pretendemos crecer. Que de nada sirve que solo tres o cuatro clubes se preocupen por construir nuevos estadios, por contratar a grandes figuras y por mantener proyectos sólidos, si hay algunos equipos y/o directivos que parecen operar como en los setentas. (El problema es que nadie quiere entrarle).



Es cierto que si no hay descenso se pierde en lo deportivo, en los estándares de justicia y competencia, pero también es necesario que no existan contrastes tan marcados entre los que sí quieren hacerlo bien y entre los que no pueden o no saben o no tienen cómo. Así que… ¿más ‘Kuris’ o más clubes sanos? Lo de Memo Vázquez, los adeudos y demás, no le hace bien a nadie. No solo daña al futbol del puerto, siempre tan castigado. Daña a todos.



