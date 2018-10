¿Dónde está el presidente?

Fue tal el maremoto político del primero de julio, que AMLO se apoderó de inmediato de la agenda política del país. El presidente Peña Nieto, pasó a segundo plano, es para muchos “el ex presidente en funciones”. Aparece en sexta fila mediática tratando de reivindicar su gestión como exitosa, que nadie cree, ni él mismo. ¿Dónde quedó aquel presidente seductor que ya desde candidato destilaba poder? ¿Dónde está aquel personaje con apariencia de estrella de televisión? ¿Aquel que sí sabía gobernar que prometía reformas profundas? Hoy Enrique Peña Nieto no es ni su sombra, con bajísimo nivel de aceptación deja un legado de corrupción, violencia y abusos a los derechos humanos.



La victoria presidencial del PRI en 2012, puso de manifestó la decepción de los sexenios panistas. Tanto Fox como Calderón, no cumplieron las expectativas de la transición democrática. Se vieron rebasados por la explosión de violencia, el aumento de la pobreza y el desgaste de poder del PAN hicieron inevitable la alternancia encabezada por el joven político mexiquense. Su carta de presentación consistía en ser parte de una nueva generación de priistas.



En la escena internacional, Peña Nieto causó sensación e incluso hubo un “momento mexicano”, corroborado por el retorno de los inversionistas extranjeros. La revista The Economist instó a Peña Nieto a “continuar así”, el Washington Post describió al presidente como “guapo y popular”, mientras que CBS News lo vio como un “George Clooney de la política”. La revista Time dedicó su portada internacional, febrero de 2014, al presidente Enrique Peña Nieto bajo la leyenda “Salvando México”.



No pasó mucho tiempo para que se rompiera la imagen telegénica del presidente y afloran los viejos usos y costumbres del viejo PRI corrupto y autoritario. Peña se vio involucrado en varios escándalos de corrupción. La Casa Blanca de 7 millones de dólares, sus consentidos amigos contratistas. El despido de Aristegui. Los estruendos mediáticos de corrupción que involucraron a una docena de gobernadores del PRI, algunos de los cuales están en prisión o prófugos. La desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, mostraron su incapacidad. Los dolores de cabeza empeoraron, cuando el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán escapó de la prisión de alta seguridad en 2015 aunque fue recapturado y repatriado. El escándalo de Odebrecht, el gigante de la construcción brasileño, que involucra a un amigo y colaborador muy cercano. El presidente Peña ya no tiene quien le escriba. Espera un juicio social duro de su gestión. Sin embargo, ha creado un consenso sobre un hecho: su desempeño como presidente fue un fracaso.





¿Dónde está el presidente?

Especialista en asuntos religiosos y electorales