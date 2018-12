¿Ya tienen asesor en inversión social?

Estamos en el mes de dar, de donar, de apoyar instituciones.



Pero, por más buena intención que tenga cada uno de nosotros o las empresas en las que trabajamos, la decisión de dónde y por qué invertir (así como el impacto que generaremos) es una tarea que debe estar en manos de especialistas.



“Cada vez son más las empresas mexicanas que están cambiado el chip de donar por el reinventir en la sociedad”, me explicaba Katty Beltrán Silva, directora de Fundación Dibujando un mañana.



Esta organización que acaba de cumplir 21 años, se encarga de ser el filtro previo de los donantes y los muchísimos proyectos, instituciones y causas en las que se puede invertir. Como una fundación de segundo piso, Dibujando un mañana se encarga de encausar fondos privados en proyectos sociales probados. Su gran foco es eliminar la vulnerabilidad de los niños y adolescentes en todo el país.



“Nuestro valor es el modelo con el cuál evaluamos y seleccionamos las organizaciones a las que apoyaremos así como las alianzas que hacemos con otras fundaciones de segundo piso, como Monte de Piedad o Promotora Social México, para aumentar el impacto de los proyectos”, agrega la directora.



Cada año, la fundación realiza una convocatoria y recibe en promedio 100 proyectos. Luego de filtros y evaluaciones, visitan y hacen un diagnóstico de los mejores planes que luego entregan a las empresas para que elijan su mejor opción.



“Somos el brazo de responsabilidad social empresarial de muchas compañías. La columna vertebral de nuestro aporte es la transparencia, tanto para las empresas como para las fundaciones o asociaciones que ayudamos”, agrega. Entre las empresas que año con año se suman a este modelo están Lego, Petstar, SC Johnson y Grupo Gondi. Hay un dato financiero que ayuda a las empresas a dejar esta selección en manos de una fundación como Dibujando: de cada peso que una empresa dona a las instituciones o proyectos avalados por ellos, el retorno de la inversión social es de 5.17 pesos.



El rol de esta organización no solo es convertirse en un puente entre las empresas y las causas que apoyan a la niñez; también profesionalizan a las organizaciones del tercer sector (fundaciones, asociaciones civiles) para que puedan vender mejor sus proyectos, gestionar los recursos de manera más eficiente y que tengan más impacto en las comunidades a las que apoyan. No son pocas: su base de datos ya suma 900 ONG en todo el país. “A todos nos gusta ayudar pero no todos sabemos cómo”.



Dibujando un mañana maneja un promedio de 25 fondos al año que destina a 130 organizaciones. Este año sumaron 44.5 mdp y se logró llegar a 26 mil niños. En los últimos 21 años gestionaron 262 mdp que impactaron a 580 mil niños a través de mil 104 diferentes proyectos en 26 estados de la República.

