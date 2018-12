Frida y Daniel

Daniel Espinosa no pudo tener mejor embajadora internacional de sus joyas que Frida Kahlo. Este año en particular creó para el Victoria & Albert Museum de Londres una colección de ocho piezas que fue curada por el equipo creativo y comercial de V&A. “Nosotros presentamos dos veces al año colecciones en París y Milán. En enero una presentación en Porte de Versailles nos buscó el equipo del museo y quedaron maravillados con el ‘look and feel’ de las piezas sobre todo porque eran monedas de uso corriente de los 70 y 80”, me cuenta Daniel Espinosa de su colección Memorias.



Una vez seleccionado el set de joyas que se iban a colocar en la tienda del museo londinense, desde sus talleres en Taxco comenzaron a producirlas y en abril de este año llegó su primera remesa a Reino Unido. “En total ya llevamos entregadas más de mil piezas al museo”, agrega Espinosa.



La muestra Frida Kahlo: Making Her Self Up fue una de las más exitosas del V&A en 2018, una colección de 150 objetos que por primera vez salían de México, que incluía pinturas, ropa, cosméticos, cartas y sus famosas joyas. El enorme interés que despertó hizo extender la exhibición hasta fines de noviembre.



En una entrevista al Financial Times, una de las curadoras, Clare Phillips, reconoció que poco se conocía de donde había comprado Frida las joyas que estaban en la muestra, pero que sí sabían que ella era una mujer que disfrutaba mucho de comprar joyería. Su biógrafo, Hayden Herrera, la describía como una mujer que podía “arrasar las tiendas de Nueva York como un tornado”.



Hace un año, el museo decidió invertir fuerte en su merchandising y el foco principal fueron las joyas, tanto que montaron un ala completa dentro de su tienda oficial, y quién mejor que Frida para imponerse en ese salón.



Hubo diseñadores de distintas partes del mundo que fueron seleccionados para crear joyas ‘a lo Kahlo’. Y sin dudas quien resaltó fue Daniel Espinosa, cuyos barrocos collares de monedas setenteras se vendieron en 250 libras (unos 6 mil 400 pesos).



“Este es un nicho importante que estamos descubriendo y por supuesto estaremos encantados de acompañar a Frida en su andar por el planeta”, agrega el diseñador, uno de los más globales de México. Hoy suma unos 75 puntos de ventas y más de 100 multimarcas alrededor del mundo, entre boutiques independientes, tiendas departamentales y portales de venta en línea de EU y Europa. Espinosa tiene locales en Francia, Italia, España, Bélgica, Turquía, EU, Panamá, Colombia, Reino Unido, República Dominicana, Dubái y Hong Kong. Cada año, sus más de 200 artesanos de Taxco producen 30 mil piezas de joyería y accesorios de moda.



Sus planes a mediano plazo son crecer en el e-commerce (que hoy solo representa 5 por ciento de sus ventas) y sin duda Frida Kahlo será una de sus mejores aliadas.

