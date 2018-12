¿Como protejo mi auto?

Mes a mes, la (AMIS) Asociacion Méxicana de Instituciones de Seguros, reporta el indice y recuperación de robo de vehículos en toda la república mexicana.



En este reporte se muestra mes a mes, como se comporta la delincuencia con respecto a el robo de autos y la verdad, las cifras son de terror.



¿qué hacer con nuestro auto? La verdad, no sabemos que hacer, el robo de auto con violencia se ha convertido en un delito que ya se realiza a plena luz del dia. Si lo dejamos en la calle sufre el robo de autopartes, rines, faros, calaberas espejos, etc.



Si lo metemos al estacionamiento, resulta que le pega el Valet y sale sin llanta de refacción o sin los valores que “no declaramos” y que se nos olvida que traemos en el auto. También sino chocamos, nos chocan, asi es que por todos lados tenemos un gran problema en la protección de algo que queremos mucho porque nos ayuda a transportarnos, tambien a la familia o para hacer negocio.



Lo cierto es que la cifra de autos robados sigue subiendo, como este delito no esta tipificado como grave, y bueno aunque lo fuera, los amantes de lo ajeno siguen robando con todo lo que pueden, como bandas muy bien organizadas.



Tan solo en el acumulado de los últimos 12 meses fue de 93 mil 100 autos robados.



Lo que significa un crecimiento de 1.7 por ciento. El año pasado, o sea, al corte de noviembre del 2017 se registraron 89 mil 806 autos robados



El Estado de México sigue siendo el estado con más robos en el país.







