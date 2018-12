¿Hacia a dónde?

¿Hacia dónde vamos? He escuchado decir a muchos: “quisiera estar equivocado y descubrir que vamos en pos de un México mejor. Pero lo que hasta ahora se ve es que caminamos hacia una dictadura”. He oído decir: “Lo que el presidente dijo en la toma de posesión tiene muchas cosas positivas, pero en el discurso. Falta ver que en la realidad las cumpla”.

Lo que ha ocurrido últimamente con el Poder Judicial deja ver que lo único que hace falta, es hacerse de esta fuerza, para tener el poder absoluto o los tres en torno a un solo hombre. Con esto estaríamos, efectivamente, en camino a ver hacer al Ejecutivo o que le plazca, sin que autoridad alguna se oponga, dado que los poderes no tendrían independencia alguna.

Entonces viajaremos al pasado, al punto en el que el viejo PRI aglutinaba un amplio poder. Estaríamos poco antes del año en que el neoliberalismo fue adoptado como la óptima medida de gobierno o como el presidente lo ha esbozado: regresaremos al punto de interrupción y retomaremos la dirección en donde había quedado.

Pero la promesa hecha en la toma de posesión de que no se reelegirá, quedó registrada en la mente de muchos mexicanos como eso, como una simple promesa. Me recordó un amigo que hace algunos años, cuando le preguntaron si buscaría la primera magistratura, dijo con entereza “a mí que me den por muerto”. Poco después estaba en campaña.

Aglutinar el poder absoluto, no respetar la ley porque el estado es él, al estilo de Luis XIV, rodeado de muchos Mazarnos, el discípulo más destacado del cardenal Richelieu; desoír las inconformidades de los rectores universitarios de diversos estados y de otras voces, por la baja del presupuesto, con el estate quieto de: “aprendan a producir más con menos”, parecen encaminar a México a una dictadura, ciertamente.

Pero muchos queremos estar equivocados y pronto decir que el nuevo mandatario convence con acciones contundentes, que evidencian las mejoras que todos esperamos, para vivir bajo un régimen que se esfuerza porque todos, sin excepción, estemos satisfechos.

Lo único malo es que hasta hoy, lo que hemos visto es que, lo que se intenta emprender o continuar, sea bueno o malo, está supeditado, más que nada, a un actuar caprichoso y hasta absurdo, en aras de mostrar a muchos que quien tiene todo el poder es el presidente de México y por ende, nadie puede oponerse a sus designios. Aun así, muchos queremos estar equivocados.