La pugna por el nuevo aeropuerto

La nota de la semana anterior, a no dudarlo, la dio el octogenario Javier Jiménez Espriú, a quien le prometieron que sería el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, pero que en este momento no es nada, se metió sin autorización a terrenos de propiedad privada donde se desarrollan trabajos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, de donde lo corrieron… Tal parece que su estrategia es el desgaste, pues mientras su jefe Andrés Manuel dice una cosa, él se mueve por la libre y hace lo que cree que debe, como eso de ir a hostigar a quienes cumplen con su trabajo en el proyecto de la terminal aérea que se construye en Texcoco…

Cabe preguntarse qué lo lleva a protagonizar tales episodios y someterse a la vergüenza de ser corrido del lugar ¿o este miembro del equipo de la “honestidad valiente” de alguna manera va a obtener beneficios personales si la obra se hace en la Base Aérea de Santa Lucía, en Tecámac, por la constructora de José María Riobóo, ese que asegura que los aviones no chocarán “porque se repelen”, y cuya empresa desde siempre ha estado ligada a López Obrador? Que conste que es pregunta…

Por cierto, le recomiendo ampliamente los programas especiales que transmitirá Televisión Mexiquense el sábado y domingo siguientes, a las ocho de la noche, con diversas opiniones sobre el NAIM. Al respecto, ¿sabía usted que el proyecto es un portento de ingeniería? Tendrá unas columnas gigantescas, que los expertos llaman “foniles” y que tendrán forma de floreros, abiertos en lo alto, que permitirán captar el agua de lluvia para no interrumpir la recarga de los mantos freáticos…

Excelente arranque del Festival de Arte y Cultura Quimera 2018 el sábado pasado, con una intervención muy breve de parte del alcalde David López Cárdenas, para dar paso al estupendo concierto del tenor mexicano Arturo Chacón que, acompañado por la Orquesta Filarmónica Mexiquense dirigida por Gabriela Díaz Alatriste, combinó algunas piezas clásicas con canciones mexicanas. El público que abarrotó la Plaza Juárez de ese pueblo Mágico, aplaudió a más no poder y le pidieron encore, a lo cual accedió gustoso… Serán trece días de espectáculos para todos los públicos, y algo que ha motivado mucho a la gente, es que todos absolutamente serán gratuitos, y de gran calidad…

En la Tercera Semana Nacional de Salud 2018 y la Campaña de Salud por Temporada de Frío, que el gobernador Alfredo Del Mazo inauguró ayer en Ozumba, se aplicarán 4.2 millones de vacunas para prevenir enfermedades respiratorias, así como tétanos, sarampión y el virus del papiloma humano, entre otras. Como siempre, los niños y las mujeres primero, además de la gente de la tercera edad. No deje de ir a vacunarse…