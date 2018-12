Poco a poco la luna de miel se acaba, y los frentes abiertos se multiplican para el gobierno de Andrés Manuel López

Obrador.



Eso es natural en un gobierno entrante y lo es más todavía en uno que trata de ser disruptivo, que trata de romper con paradigmas cultivados por los gobiernos priistas, panistas y del más reciente de Enrique Peña Nieto.



A veces los impulsos por romper inercias se topan con pared, si no pregúntenle a Vicente Fox, quien ganó la Presidencia en el 2000, con grandes expectativas y con la exigencia de los que votaron por él de que no les fallara.



La historia nos dice que se quedó corto, aunque tenía Congreso en contra, no supo sacar reformas necesarias y solo permanece en el recuerdo como la primera transición en México.



Ahora las cosas son diferentes, López Obrador tiene al Congreso a favor y cuenta con aliados, el Poder Ejecutivo y el Legislativo jalan parejo por la causa, pero hay uno que no lo tiene en la bolsa, el Poder Legislativo.



El frente está abierto y el Poder Legislativo se erige como el único contrapeso ante López Obrador.



Este conflicto se agrega al del Aeropuerto de Texcoco, que cada vez se complica más con los tenedores de bonos.



La lista crece ahora con los burócratas que se empiezan a quedar sin empleo ante la llegada del gobierno de AMLO, ya en redes sociales aumentan los reclamos ante los despidos emprendidos en las diferentes dependencias del Gobierno Federal.



El Tren Maya promete agregarse a la lista por los efectos que tendrá sobre el medio ambiente, aunque ayer se realizó una ceremonia para pedirle permiso a la “Madre Tierra” para construir la vía del tren.



La cancelación de “la mal llamada Reforma Educativa” es otro frente abierto por el gobierno emanado de Morena.



López Obrador anunció su plan de Salud, que incluye sustituir al Seguro Popular, y a muchos beneficiarios la medida los pone nerviosos, a pesar de que se busca garantizar la atención médica gratuita para toda la población.



La oposición aprovecha todas estas medidas para hablar de medias verdades o mentiras en las redes, para socavar el apoyo que le dieron a López Obrador los 30 millones de personas que votaron por él. Así es el juego.



Por si fueran pocos frentes a los cuales el gobierno de AMLO tiene que atender, se agrega el disparate de la secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, que ante el Senado se le ocurrió decir que la Iniciativa Privada debería considerar la austeridad republicana y ética y disminuir los altos sueldos que paga, como lo harán con los salarios de los funcionarios de primera línea.



Ya salió Eréndira Sandoval a decir que fue una “fake news”. El viejo truco de los políticos de señalar a la prensa cuando su incontinencia verbal los mete en aprietos. AMLO debe de pensar, “no me ayudes, comadre”.



Como los políticos de Morena que se entrevistaron con el Presidente en Palacio Nacional y tomaron la plancha del Zócalo como estacionamiento, igualito que lo hicieron hace años los panistas y los priistas. Por lo menos Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, envió las grúas para moverlos.



Ya no le echen la mano a López Obrador.

andres.amieva@milenio.com