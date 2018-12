“Rosario” de penurias sociales en Edomex

Para la mayoría 2018 no fue bueno, mientras millones en el Estado de México, que concentra cuatro de los 10 municipios más pobres de país luchan por sobrevivir a la carestía, otros celebran la iniciativa que Morena soltó la víspera para quitar a los ex gobernadores sus privilegios, van por sus escoltas y hasta sus secretarias. Triste para quienes se acostumbraron a vida de reyes.



En la entidad la política se adapta a lo que ocurre en el escenario federal, más vale, el discurso de austeridad llegó hasta Lerdo 300 para ir al parejo de lo que se dispone en la federación, se giraron instrucciones a todas las dependencias para que eviten festejos de fin de año y regalos caros.



El 2019 no se antoja fácil para los mexiquenses: las promesas de los legisladores morenos, la amenaza de los diputados panistas, los “resbalones” de los funcionarios en el gabinete estatal, los relevos que aún se esperan en el equipo del gobernador Del Mazo, los feminicidios en Ecatepec, la soberbia en territorio dominado por antorcha y la inseguridad que domina el sur, donde la vida trascurre entre patrullajes de la Marina y las “travesuras” de la delincuencia organizada, además de las “malas cuentas” de la pasada administración, que continúan sin aclararse.



Los grandes pendientes en materia de seguridad, la ausencia de inversión en obra pública de impacto y en el combate a la corrupción, ofrecen en ésta época a los mexiquenses un “rosario de penurias sociales”, incluida la cancelación que hace poco se ordenó en la entrega de despensas a los adultos mayores y el retiro del subsidio a los combustibles por Hacienda.



Existen objetivos sin cumplir y otros lejanos, los problemas con el tren México-Toluca-México se politizan poniendo en peligro una obras que sería emblema del gobierno peñista que no alcanzó a verla cristalizada, la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco que fue un duro golpe a la entidad y las bizarras obras que se pretenden en Santa Lucía, donde será difícil detonar la aviación comercial.



En el Congreso local Morena dejó comisiones clave en manos del PRI, los pluris en el limbo intentando crear “frente común” con los panistas para neutralizar las propuestas de sus adversarios, en tanto la congeladora legislativa rebosa de iniciativas rezagadas.



En el Poder Judicial mexiquense la impartición de justicia no es pareja y la corrupción no se ha podido desterrar, los magistrados de bajo perfil, calladitos, en espera de que el látigo de la austeridad no los alcance; sus sueldos y prestaciones no son menores a los que tanto se han condenado. Ahí, los responsables de las finanzas, “cuadran” las cuentas de los “fondos” tanto propios como ajenos, “por si las moscas”.



Las administraciones que se van entregan malas cuentas en su mayoría; en Toluca el alcalde ya no ve la hora de abandonar el barco, está apabullado por culpa de la brigada de “hacedores de baches” y las diligencias jurídicas contra de la comuna.