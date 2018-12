El retorno de Ulises (I)

La tecnocracia perdió la última elección, con ella, la caterva de falsificadores, y aquellos que han construido un espacio de excepción en la educación superior de nuestro país.



Si acercamos la lupa al territorio político de nuestro Estado, donde los poderes facticos, se manifiestan más vulnerables, ante la pujanza de aquellos que soñaron utopías, creyendo que la democracia es un sistema práctico de auto organización política, y la ética, será la cuestión capital para construir abstracciones como el derecho y no al revés, como lo pretendieron los que exaltan la libertad individual y la confianza en el mercado; los que amagan con huelgas, hasta multiplicar sus presupuestos. Esos que olvidan que un nuevo proyecto de nación, contempla también, la renovación del modelo de desarrollo y en el caso de la educación superior, la obsesión por lo presupuestal les hace olvidar la importancia capital de romper con el impulso consumista de compulsión “soy porque tengo”, reflejo del viejo espíritu de tradición neoliberal, en la que los universitarios embarcaron, a la búsqueda de prestigio. Para ellos, los estudiantes son una masa de hombres y mujeres: estadísticas para garantizar decisiones de gasto. Si las universidades establecieran un sistema de rendición de cuentas y un estricto control de los gastos de su función sustantiva, como no lo han hasta ahora, verían que la mayoría de los estudiantes, están con la prioridad absoluta de renovación radical en la educación, no sólo superior, sino aquella que abarca todos los sistemas de educación de nuestro país, y es la que atemoriza a las elites de la educación superior de Jalisco. Se debe abordar los problemas educativos a profundidad, un planteamiento “Reforvolucionario” que permita a los oprimidos dos principios fundamentales de autogestión política universitaria: Revocabilidad de los representantes de estudiantes, maestros, y de directivos anquilosados (por desgracia) en la segunda universidad en importancia del país.



Es un momento importante de nuestra historia, de nuestra última historia, el porvenir, la ideología de la competencia, del saber reservado, obligan a distinguir los problemas específicos de la educación superior, de su organización en la sociedad, que son claves para interpretar el poder de las universidades en el poder, y con ello en la sociedad. Hay que romper los mecanismos de exclusión de la educación mercantilizada, basada exclusivamente en el beneficio y la subordinación del hombre a la lógica neoliberal, QUE NO ES OTRO, que el neoliberalismo económico y cultural, que nos ha azotado durante los últimos cuarenta años, de un régimen totalitario, barnizado de eficiencia y productividad inalcanzable, con dio modelo. Es difícil saber si prevalecerá la cordura, o la violencia recrudecerá, hasta dejar de ser daño colateral, incapaz por sí solo, de reflejar el malestar social que aquejó a los derrotados en la pasada elección presidencial.