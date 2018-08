Ya llegó Multimedios Televisión a Ciudad de México

El martes 14 de agosto ocurrió algo histórico en la industria de la televisión mexicana: Multimedios Televisión comenzó operaciones en Ciudad de México.



¿Qué tiene esto de histórico? Que la castigadísima capital del país ya cuenta con una nueva opción de televisión abierta privada regional.



¿Por qué castigadísima? Porque por increíble que suene, esta ciudad casi no cuenta con señales locales. La mayoría de ellas están perfiladas para el mercado nacional.



Y los chilangos también merecen sus propios noticiarios y sus propios ejercicios de entretenimiento.



Por si esto no fuera suficiente, el dato es histórico, porque Multimedios Televisión no es un canal que haya surgido en la delegación Cuauhtémoc o en la Benito Juárez. ¡Es de Monterrey!



Por primera vez desde que la televisión es televisión, el flujo mediático ya no va de Ciudad de México a los estados de la República.



No, ahora va de los estados de la República a la capital del país.



Esto es algo que todos tenemos que celebrar y que coincide con las estrategias de descentralización que están proponiendo los políticos que nos van a gobernar a escala federal a partir del 1 de diciembre.



¿Qué es Multimedios Televisión? ¿Dónde se puede ver?



Multimedios Televisión es un canal que nació hace 50 años en la Sultana del Norte, una empresa familiar con el acento puesto en las producciones de corte popular.



A Multimedios no le interesa parecerse ni a Netflix, ni a HBO, ni a BBC, ni a Televisa, ni a Tv Azteca ni a Canal 22.



Multimedios Televisión va por el pueblo con la más obvia sencillez, con producciones de bajo presupuesto y con un lenguaje de lo más claro.



Pero, ojo, no por trabajar para el pueblo estos señores descuidan lo más importante.



Son los mejores productores de noticias locales de todo México, los creadores de contenidos más clavados en temas de sustentabilidad y responsabilidad social, unos genios para el manejo de redes sociales y unos vendedores del más alto nivel.



No por nada la señal de Multimedios llega con éxito a diferentes plazas de México, Estados Unidos y Costa Rica. Multimedios Televisión es un exitazo que entiende a la perfección las necesidades de sus espectadores y de sus anunciantes. Es la televisión abierta como fue al principio. Es la televisión abierta como va a ser al final.



Si no me cree, solo échele un ojo al giro que están tomando algunas de nuestras señales nacionales más importantes como Azteca Uno.



¿A usted no se le hace demasiada casualidad que a estas alturas de la historia de la comunicación sus directivos estén apostando por el regreso al entretenimiento popular?



Multimedios Televisión se puede ver en Ciudad de México por el canal 6 (6.1) de televisión abierta digital terrestre. Y se ve increíble. Y se escucha de lujo.



No se confunda, el canal Multimedios que usted puede ver en sistemas de televisión de paga como Izzi y SKY es otra. Es la de Monterrey.



La de la capital del país es diferente y contrariamente a lo que han hecho muchas frecuencias relativamente nuevas como Imagen Televisión, está lanzando sus producciones por etapas.



El martes 14 todo comenzó a las 21:30 con la transmisión del estreno de un reality show de baile titulado Bailadísimo. Fue como una prueba. Un presentación tanto del canal como del programa. Solo eso.



El miércoles 15, a la misma hora, fue la transmisión oficial de la primera competencia de Bailadísimo. Con eso, Multimedios Televisión selló su llegada a Ciudad de México.



Ayer jueves, se sumó la transmisión de un programa vespertino llamado Acábatelo.



Mañana sábado se integrará una producción de mediodía que lleva por nombre Premios Fama y así se irán agregando programas hasta llenar toda la parrilla de programación, lo cuál será el lunes 27 de agosto.



¿Cuál es la nota? Que Multimedios Televisión no está repitiendo los errores de otros canales que iniciaron operaciones prometiendo lo que no será, gastando una fortuna en fiestas, videos y publicidad, y creando un clima de tensión en la industria.



Multimedios Televisión está llegando poco a poco dejando claro que lo que quiere es divertir a los chilangos, permitiéndole a sus audiencias sorprenderse y digerir cada programa, respetando a la comunidad mediática de la capital del país.



Esto se dice fácil, pero no cualquiera tiene la visión, la humildad y un cariño tan grande por el público y los anunciantes como para arrancar así.



Además, creo que haber comenzado con Bailadísimo fue un acierto, porque este concepto es un talent show donde los participantes son gente del mismo canal.



Mirando Bailadísimo los espectadores se pueden ir dando cuenta de qué es esto, de hacia dónde va y pueden construir lazos emocionales que a la larga se traducirán en fidelidad.



¡Bienvenido a Ciudad de México, canal Multimedios Televisión! Nos vamos a divertir. ¿O usted qué opina?

alvaro.cueva@milenio.com