‘Roma’, ‘El Canelo’ y más

Desde el viernes pasado Roma está en Netflix. Muchas personas están atacadas porque lo considera una traición a la industria de la distribución cinematográfica. Otras, porque se sienten ofendidas y afirman que un celular jamás tendrá la misma resolución que hay en las pantallas de los cines. Y otras más porque encuentran una peculiar asociación entre lo que ha estado pasando con la exhibición de esta cinta y la cuarta transformación de AMLO. la verdad es que ésta es una gran exclusiva que Netflix pagó y se ganó con todas las de la ley, y que por primera vez en la historia nos está permitiendo elegir en todos los sentidos. Qué bueno, ¿no?



Pelea Televisa



El sábado peleó El Canelo, y Televisa no solo traicionó a las audiencias de sus señales al mandar este evento de Canal 5 a Las Estrellas: nos engañó. Nos presentó a Lindsay Casinelli y nos dijo, como para emocionarnos, que era la primera vez que una mujer iba a narrar una pelea de box. La verdad es que Lindsay Casinelli no estuvo ahí por ser mujer, estuvo ahí por ser talento de Univision, porque Televisa insiste en dejar de trabajar para nosotros y en dejar de apoyar a los narradores mexicanos para privilegiar a los televidentes de EU y darle trabajo a la gente de allá. Perdón, pero a mí esto no me gusta, me ofende.



Pelea Azteca



Tv Azteca no tuvo mujeres narrando la pelea del Canelo pero tuvo referentes mexicanos trabajado para televidentes mexicanos. Aquí un tema de amor a México significa algo. Por si esto no fuera suficiente, se respetó el perfil de las señales de la televisora del Ajusco y la armonía que hay entre sus conductores es inmejorable. Ese momento en que Julio César Chávez fue a desearle suerte a El Canelo, por ejemplo, fue de oro por la importancia de la reunión de estos dos campeones, por la humildad que mostró El Canelo y por el involucramiento emocional de las audiencias. Gran trabajo el de Tv Azteca esa noche. ¿A poco no?



Pelea Space



Imposible hablar de la pelea del Canelo y no mencionar la magnífica labor del canal Space de los cables y de las antenas directas al hogar. ¿Por qué magnífico si se vio más austero que lo que tuvimos en Televisa y Tv Azteca?Porque hubo garantía de ciento por ciento en vivo, porque como se trata de una señal panregional todo se vale en término de nacionalidades y porque Víctor Silva y Juan Larena, sus narradores, se comportaron a la altura de lo que uno espera cuando paga por ver. Aquello no fue una transmisión, fue una experiencia. Lo que importaba no era ver tanto a los comentaristas: era sentirse, ahí, se logró.



Malinche



El sábado se transmitió a las 21:30 por Canal Once el programa especial “Detrás de cámaras” de la serie Malinche. Ojalá que usted lo haya visto porque esto no es común en nuestra industria, porque, tratándose de medios públicos, representa un admirable acto de valor y transparencia, y porque nos sensibilizó sobre lo que sucedió ahí. Después de ver a esos artistas de tantas áreas hablando de lo que tuvieron que hacer para contar esa historia, solo se puede aplaudir. Qué trabajo tan más completo, complejo y tan lleno de entusiasmo. Qué orgullo que tanta gente tan talentosa haya dado el cien por un proyecto tan diferente. ¡Felicidades!

alvaro.cueva@milenio.com