Mexicanos en ‘Desafío sobre fuego’

Hoy a las 21 horas, por el canal History, va a pasar algo muy importante para todos los que amamos la televisión: Desafío sobre fuego Latinoamérica.



¿Qué es? Nuestra versión del famosísimo reality show Desafío sobre fuego.



Si usted, como yo, lo conoce, seguramente también se está retorciendo de placer. Si no, ni perdamos el tiempo: luche con uñas y dientes por estar ahí.



Desafío sobre fuego es un ejercicio de televisión real donde varias personas compiten a contrarreloj y en circunstancias insólitas por forjar cuchillos, espadas y machetes.



Sí, yo sé que platicado así no suena nada emocionante pero le juro que es la cosa más fascinante del mercado porque cada una de estas piezas cuenta una historia y porque para fabricarlas se necesita un talento excepcional.



Ver Desafío sobre fuego es regresar a los orígenes de muchas cosas hermosas de la humanidad, redescubrir un mundo artesanal en tiempos de alta tecnología, volver a sentir lo que sintieron nuestros ancestros. Es todo un tema.



Y el programa es fascinante porque uno se involucra, se emociona y termina aprendiendo de historia y de muchas cuestiones culturales sin siquiera sentirlo.



Amo Desafío sobre fuego porque lo considero una aportación maravillosa frente al resto de los reality shows y factuals que existen en el mercado.



Aquí no hay nada de cocina, de gente obesa que se transforma en esbelta ni de tatuadores, peluqueros, modistos, mecánicos, traileros o drag queens.



Aquí hay un asunto manual, rudo, salvaje pero al mismo tiempo cargado de destellos emotivos.



Bueno, ahora imagínese todo esto con mexicanos de diferentes estados de la república, con colombianos, argentinos y brasileños.



La conclusión es fabulosa porque de este lado del mundo tenemos otro tono, otros estilos, otros talentos y la fusión de la forja con todo esto, con nuestra gente, es una experiencia mediática altamente recomendable.



Es la primera vez que Desafío sobre fuego se hace fuera de Estados Unidos y yo creo que valió la pena. No se lo vaya a perder.



Y ya que estoy con recomendaciones de alto nivel le suplico que apunte en su agenda que mañana miércoles, a las 22 horas, por el canal Lifetime, se va a estrenar Olivia Newton-John: la historia de mi vida.



Como su nombre lo indica, ésta es la película biográfica de esta gran estrella del espectáculo.



Hace tiempo que tuve el privilegio de ver este material y estoy convencido de que es uno de los mejores contenidos biográficos que sean hecho en los últimos años.



¡Y mire que el mercado está saturado de contenidos biográficos! ¡Imagínese el tamaño de dramatización de la que le estoy escribiendo!



¿En dónde radican sus virtudes? En la combinación de calidad cinematográfica con algo que me da mucha pena exponer pero que es cierto: los terribles horrores por los que ha pasado esta mujer.



¿Pero sabe qué es lo más admirable? Que la señora siempre le ha mandado a la humanidad entera un mensaje de lucha, de optimismo, de superación.



Es algo que viene mucho al caso con este mes de octubre dedicado al combate del cáncer de mama, con el empoderamiento femenino y con muchas otras cuestiones que nadie debe pasar por alto. ¿O usted qué opina?



Crónicas coreanas



¿Se acuerda cuando le escribí de las buzas de Jeju? Si no lo leyó, por favor búsquelo en milenio.com porque estoy sorprendido de la cantidad de mensajes que he recibido al respecto.



Muchas personas se han conmovido con la historia de estas mujeres que, desde hace siglo, decidieron tomar las riendas de sus vidas y lanzarse al mar sin la más mínima tecnología a pescar en las profundidades para darle de comer a sus hijos.



Yo no sé si usted lo alcance a apreciar pero en Corea el mar no es tan generoso como aquí y estas señoras bucean sin importar si están embarazadas, enfermas o si tienen más de 65 años.



Y hacen grandes obras sociales y tienen mucho qué decir. Por eso hoy le quiero mencionar, aunque sea brevemente, que en la isla de Jeju, además de que usted las va a poder ver en acción, existe un museo dedicado a ellas.



Es una estructura muy moderna que narra la historia de estas guerreras, consideradas por la Unesco patrimonio cultural de la humanidad, pero que además sensibiliza al público sobre su importancia a nivel panregional.



Y es que estas mujeres han hecho mucho no solo por Corea, por toda Asia.



Tuve el honor de convivir con el director y con el curador de lo que oficialmente se llama El museo de las Buzas de Jeju y hubo algo que me llamó muchísimo la atención.



Allá, como hacemos acá con nuestros campesinos, con nuestros indígenas y hasta con nuestros luchadores, hay arte alrededor de las buzas de Jeju: esculturas, pinturas, grabados.



Cuando vaya a Corea, busque estas obras. Se sorprenderá y comprobará que son muchas, muchísimas, las cosas que unen a México con ese gran país. ¿A poco no?



