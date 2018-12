Luis de Llano, superhéroes y más

Como usted sabe, Luis de Llano Macedo es uno de los más grandes genios de la industria del espectáculo mexicano, creador lo mismo de eventos que cambiaron la historia como el Festival de Avándaro que de telenovelas y grupos como Timbiriche. Bueno pues este señor acaba de sacar su nuevo libro y yo se lo tengo que recomendar porque estoy convencido de que es el principio de algo tan grande que no solo va a tener continuación, en cualquier momento se podría convertir en serie o en algo todavía más poderoso. Se llama El orbix, está en editorial Borders, se consigue muy fácilmente y es neorrealismo mágico, una suerte de combinación de géneros como la ciencia ficción y el realismo mágico donde Luis viaja por el tiempo y el espacio al estilo Carl Sagan en Cosmos pero atendiendo a los jóvenes de hoy. El orbix es para divertirse pero también para aprender de alguien que sí sabe, que dice cosas importantes de México y del mundo de la comunicación y que se mete con cuestiones con las que casi nadie se mete por aquí. Se lo recomiendo de todo corazón. ¡Está padrísimo!



Aquaman



En este país es más fácil criticar al presidente que criticar películas de superhéroes. Me da miedo profundizar en lo que pudiera haber detrás del nivel de exigencia que las multitudes mexicanas tienen hacia La Liga de la Justicia y los Avengers pero ojalá que sí fueran con otros temas. El caso es que no me importa que la gente me insulte en las redes sociales por lo que voy a decir pero tengo que hacerlo por la más elemental vocación periodística: Aquaman es la mejor película de superhéroes que he visto en mucho tiempo, me produjo orgasmos múltiples, la amé de principio a fin y mire que el universo DC se ha metido en mil y un broncas desde Batman vs Superman. Estamos ante una película seria pero al mismo tiempo ante un delirante espectáculo de acción. Ver Aquaman es regresar al origen de los superhéroes, a la verdadera definición de esta parte de la cultura popular, a un asunto mítico, legendario, que merece respeto. Y Jason Momoa es un dios en toda la extensión de la palabra. Corra a verla ya y disfrútela que para eso está. ¡Felicidades!



Elseworlds



A propósito de superhéroes y le guste a quien le guste o le moleste a quien le moleste, Warner fue, es y será siempre el gran canal de los superhéroes de toda la industria de la televisión. ¡De toda! Y no sé usted pero yo adoro cuando estos maestros de la programación nos regalan especiales que mezclan muchos de sus mejores títulos. En el remoto caso de que usted no lo sepa, los crossovers de Warner son algo así como una tradición, un evento que desde hace tiempo sólo se da una vez al año y que muchos espectadores esperamos con ansiedad.



Esta noche, de las 23:59 a las 3:10 del viernes, Warner va a poner un crossover que ningún amante de los superhéroes se debe perder: Elseworlds. Es la reunión de Arrow, Supergirl y Flash en una historia que lo va a dejar con la boca abierta y una producción épica. Sí es algo que hay que ver. El argumento es increíble.



El resultado, maravilloso. Es lo que un montón de televidentes estábamos esperando como regalo de Navidad. Prográmelo ya. Le va a encantar. De veras que sí.

