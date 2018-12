"La Voz… México", Miss Universo y más

Televisa la armó en grande el domingo pasado al juntar, en Las Estrellas, el partido que coronó a su equipo de futbol, el América, con la final de La voz… México. Honor a quien honor merece. No había manera de vivir en este país y de no sintonizar, ese día, durante todas esas horas, esa frecuencia. ¿Qué le puedo decir del desenlace de La voz… México? Que estuvo maravilloso. Para empezar se trató de un evento en vivo que se dio el lujo de integrarse a la transmisión de los festejos del América. Y para acabar, qué preciosa producción, qué triunfo tan más fabuloso el de Cristina Ramos del equipo de Carlos Rivera, qué emisión tan más llena de detalles, de frescura, de espectáculo y de algo que ya se estaba perdiendo: de voces. Gran noche la del domingo pasado para Televisa. ¿A poco no?







Rosario Tijeras

Sensacional. El final de la temporada dos de Rosario Tijeras que se transmitió el domingo por Azteca 7 estuvo sensacional. La razón es muy sencilla: los responsables de este concepto supieron corregir toda la negatividad de las narconovelas y convertir aquello en un canto a los valores, a la justicia y a la crítica social. Más que un capítulo final, lo que miles de personas vimos esa noche fue una especie de película de acción y suspenso, una especie de gran película de corte popular llena de revelaciones y tragedias. No le voy a vender trama para no arruinarle la experiencia, pero el personaje de Bárbara de Regil hizo lo que no había hecho nadie, dijo lo que no había dicho nadie en el mundo de las narcoseries y fue genial. Mis respetos. ¡Felicidades!







Miss trans

Miss Universo 2018 no fue la fiesta de Miss Universo, no fue la fiesta de Miss Filipinas, la ganadora. Fue la fiesta de la comunidad trans, de la diversidad sexual, de Miss España. Estamos ante un acontecimiento histórico, ante algo que será recordado para siempre y que en la pantalla de TNT adquirió una dimensión fabulosa, inolvidable. Como usted sabe, en los cables y en las antenas directas al hogar, nadie como TNT para cubrir eventos especiales. La clave de su éxito: dejar en pantalla lo que tiene que estar en pantalla y armar, en la parte de los comentarios, un equipo sólido integrado por gente que el público conoce y quiere como Ileana Rodríguez y por expertos que además de dominar la materia, le ponen sabor a la transmisión como Daniela Giacomo. Gran trabajo el de TNT. Como siempre.







Miss desgracia

Mala. La transmisión que Azteca Uno hizo de Miss Universo la tarde del domingo fue mala. ¿Por qué? Porque muchas personas esperábamos demasiado después del reality show Mexicana universal y porque Lupita Jones cometió el error de oponerse a la gran nota mundial de este evento que fue el tema trans. Pero, además, porque Kristal Silva, la conductora principal de esa transmisión, todavía no es una presentadora estrella, porque Brandon Peniche no aportó nada y porque, al parecer, a nadie se le ocurrió un plan B en caso de que la representante de México no ganara. Se pudieron haber hecho millones de cosas para darle la vuelta a esto. Cero capacidad de respuesta. Al final, a pesar de que se invirtió mucho incluso en la producción de programas especiales, aquello no trascendió. Fue triste.







