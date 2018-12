‘Diablero’ y ‘Rubirosa’

Netflix está desatada presentando producciones originales para amenizar estas fiestas y desde hoy está ofreciendo un título que nadie se debe perder. ¿Por qué? Porque es mexicano, porque le da empleo y proyección global a nuestros talentos, porque es diferente y porque está buenísimo. Se llama Diablero y es una serie de terror, pero de terror a la mexicana. ¿Qué significa esto? Que choca frontalmente contra los referentes que normalmente nos llegan de Estados Unidos, porque tiene que ver con nuestra realidad, con nuestra cultura, con nuestra gente.



Si a usted le gustó, por ejemplo, la película Kilómetro 31, este concepto le va a encantar porque va exactamente en el mismo sentido. Diablero es para audiencias jóvenes, pero también para la maduras. Para espectadores chairos, pero también para fifís. Es un gran experimento protagonizado por Horacio García Rojas (Narcos: México), Christopher Von Uckermann (Kdabra) y Giselle Kuri (La Doña) por mencionar sólo a algunos de sus actores. ¿De qué trata? De un cazador de demonios que lucha contra las fuerzas del mal en un contexto tan lleno de contrastes como el de Ciudad de México en la actualidad. ¿Cuál es la nota? Primero, que Netflix está abarcando cada vez más y mejores posiciones en el mercado de la distribución de contenidos con producciones que van hacia todos los géneros, formatos y subgéneros. Y segundo, que gracias a esta compañía, esa manera tan especial que tenemos los mexicanos de abordar el terror llegará a los cinco continentes. Luche por ver ya la primera temporada de Diablero en Netflix. Le va a encantar. De veras que sí.



Otra sorpresa



Qué buena es Rubirosa, la serie que ClaroVideo le está ofreciendo en exclusiva a sus suscriptores desde hace varias semanas. ¿Por qué? Porque su historia es apasionante, porque combina de una manera sensacional la parte histórica con la aspiracional, porque está muy bien hecha y porque su reparto es de primera. Rubirosa es una serie de época, de ficción, que narra la vida de Porfirio Rubirosa, el hombre que supuestamente inspiró a Ian Fleming a crear a uno de los personajes más maravillosos de todos los tiempos: James Bond. ¿Sabe usted lo que es esto? Una locura preciosa latinoamericana que va del cine de espías a las lecturas políticas pasando por el erotismo, la buena vida, la acción y el romance. En verdad es una excelente aportación para ver en esta temporada porque no existe nada que se le parezca en todo el mercado de los sistemas de distribución de contenidos en línea y porque, sin representar un derroche de recursos económicos, es espléndida. Manolo Cardona (El cártel de los sapos), su protagonista, hace un trabajo alucinante porque maneja hasta idiomas y acentos. Y muy por el estilo están otros prodigios del espectáculo mexicano como Damián Alcázar, Ana Serradilla, Ludwika Paleta y Gabriela de la Garza. Los va a amar. Por si esto no fuera suficiente, cuando usted vea esas locaciones en lugares como República Dominicana y París, y cuando observe ese vestuario tan estilizado, entenderá que este proyecto es grande, valioso. Hágame un favor y hágase un favor en estas fiestas: busque Rubirosa en ClaroVideo. Vale muchísimo la pena. ¿A poco no?

