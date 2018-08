Series, series, series. Todo el mundo habla de series. Por eso hoy le tengo un menú de cuatro series para cuatro gustos diferentes. Por favor tome nota. Alguna lo hará feliz.



Sirena



Hoy a las 22:00, por el canal Sony, se va a transmitir el final de la primera temporada de Sirena, una de las producciones dramatizadas más fascinantes, pero al mismo tiempo menos atendidas, de toda la temporada.



¿Por qué? Porque a los programadores de este importante canal de televisión de paga, de paquete básico, se les ocurrió lanzarla en pleno Mundial de futbol y pues no, jamás brilló.



Y qué pena, porque es excelente, la combinación perfecta de misterio, fantasía y terror.



Sirena es como eran las grandes series policiacas y de acción de los años 70, pero con todas las posibilidades técnicas y temáticas de 2018.



Es para los fanáticos de la adrenalina, para audiencias que aman relajarse mirando algo emocionante antes de dormir.



A mí me encanta, porque le da un giro bastante afortunado al tradicional romanticismo que existe en torno a la figura de las sirenas.



Siento que rescata la verdadera esencia de estos monstruos y que los coloca en el contexto de los debate sociales de la actualidad.



Es una gran serie y el episodio de hoy es imperdible. Aunque usted no haya visto nada antes, trate de echarle un ojo. Algo me dice que lo va a atrapar.



The Outpost



Esta noche, en punto de las 21:00, el canal SyFy va a estrenar The Outpost y algo me dice que se va a convertir en una de sus series más emblemáticas y exitosas.



¿Por qué? Porque es un tipo de televisión que ya no se estaba haciendo, que hacía mucha falta y que va a nutrir tanto a los niños como a los adultos.



The Outpost es en este momento lo que Xena, la princesa guerrera fue en los años 90. ¿Ahora me entiende?



Es una serie de acción, de fantasía, sobre un personaje femenino entre mitológico, mágico y misterioso, que tiene una misión muy peligrosa llena de duelos, retos y valores.



Es como una gigantesca caricatura con actores de carne y hueso con una protagonista femenina excepcional, tal y como marca el contexto de las mujeres empoderadas, y con todo el espíritu entrañable de ciertos programas noventeros que pretendían llevarnos a otros tiempos, a otros universos, con presupuestos limitados.



Si a usted le gustaban títulos como Xena, Simbad y Hércules, le juro que The Outpost lo va a poner de muy buen humor con la ventaja de que ahora que los años han pasado, le va a poder compartir este tipo de televisión a sus hijos.



Se la recomiendo.



Borgia



Canal 22 ha resultado ser una caja de sorpresas para los amantes de las series, porque en los últimos meses nos ha reglado, literalmente, algunos de los más magníficos conceptos de la televisión internacional.



Desde Trotsky y Guerra y paz hasta Reinas y Borgia, un lanzamiento que me dejó con la boca abierta cuando lo vi el sábado pasado a las 21:00.



La razón es muy simple: creo que he visto con cinco o seis series y miniseries sobre los Borgia en televisión los últimos años.



Unas, instaladas mucho en el estilo de The Tudors. Otras, luchando por hacer un trabajo más formal. Borgia, la que se acaba de estrenar en Canal 22, es exquisita, no está copiando a nadie y hace que uno viaje por cualquier cantidad de información y emociones por minuto.



Tiene datos muy concretos, imágenes poderosas, actuaciones sublimes. Es volver a las mejores series históricas de todos los tiempos.



Se trata de una producción inglesa bastante reciente y los señores del canal cultural de México están haciendo algo que se merece un aplauso: la están transmitiendo en su idioma original.



Esto, que suena tan extraño, hace una gran diferencia. Le ruego que la busque. Se sorprenderá.



Insatiable



Ahora que medio México estuvo amarrado a La casa de las flores, Netflix confirmó el potencial telenovelero de nuestro mercado.



¿Y qué está pasando? Que los algoritmos de miles de suscriptores se modificaron, se enriquecieron, y Netflix se está dando gusto recomendándonos más y mejores melodramas de países como Estados Unidos, Corea y Turquía.



No sé a usted, pero a mi familia, después de haber visto dos veces seguidas La casa de las flores, Netflix le recomendó una serie juvenil titulada Insatiable y estamos muy contentos.



Es la típica telenovela juvenil de toda la vida, pero con suculentos tintes de humor y muchos detalles de actualidad. Es ideal para pasar el rato, para reírse del género y darle continuidad al buen sabor de boca que venimos arrastrando desde Luis Miguel, la serie.



¿Cuál es la nota? La confirmación de que Netflix se quedó con esta clase de contenidos, con este mercado y que lo hizo justo cuando le televisión abierta privada nacional está dejando de hacer series y telenovelas.



La transición se está dando casi de manera automática, natural. ¿O usted qué opina?



