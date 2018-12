‘Atracción fatal’ con Itatí Cantoral

¿Puede existir algo más maravilloso que ver Atracción fatal en teatro con Itatí Cantoral interpretando a Alex, el personaje que consagró a Glenn Close en cine? Piénselo. Alex era la cosa más malévola del universo y Glenn Close, una de las diosas más intensas de Hollywood. Itatí, que es una de las mejores actrices de México, es la reina de las villanas de los últimos 25 años y está en el mejor momento de su vida, más hermosa que nunca. Atracción fatal, la obra, e Itatí Cantoral, nuestra Itatí Cantoral, nacieron la una para la otra. Verlas juntas es ver magia en el escenario, una experiencia increíble, desgarradora. Le voy a decir la verdad: fui a ver este montaje al Teatro López Tarso de Ciudad de México con mucho miedo. ¿Por qué? Porque Atracción fatal no es la tradicional obra chusca o la típica franquicia internacional que podemos encontrar en la cartelera chilanga. Es un thriller, es melodrama, es la historia de una infidelidad. ¿Cómo iba a responder el público ante esto? Bueno pues más me tardé en preguntármelo que en constatar que Atracción fatal es un éxito rotundo: funciones llenas en plenos festejos decembrinos. Y lo mejor de todo: el público se involucra. Las mujeres le dan codazos a los hombres, se escuchan discusiones, risas de nervios, los varones no se dejan. Está como para hacer debates. Está muy grueso.



Jamás me imaginé que esto, que en algún momento fue una especie de espectáculo de terror, iba a evolucionar hasta transformarse en una gran terapia social. Pero así es y las reacciones de la gente son impresionantes. ¿Me creería si le dijera que los espectadores se dividen? Unos odian a la malvada pero otros están a su favor. Y es que Atracción fatal en teatro tiene una dimensión muy distinta a Atracción fatal en cine. Aquí ocurren otras cosas, aquí el final es diferente y uno sí se queda pensando porque contrariamente a lo que se pudiera suponer, la mujer que interpreta Itatí es más víctima de lo que parece y el hombre que la hace caer es todo menos un marido ejemplar. Acuérdese, estamos en 2018, en un momento en que las mujeres viven la vida de otra manera, en un contexto muy distinto al que vio nacer esta historia que lo mismo está triunfando en Broadway que en muchos otros rincones del mundo.



Hay que verla, analizarla y celebrarla porque no sólo Itatí está maravillosa. Juan Diego Covarrubias es el verdadero protagonista, o tal vez el verdadero villano, de esta obra y está espléndido. No hay manera de verlo y de no creerle, de no adorarlo, de no aborrecerlo. Y Fabiola Guajardo es una revelación interpretando a lo que antes podíamos considerar como la esposa dulce y perfecta pero que hoy se puede interpretar de otra manera. Amo Atracción fatal, esta Atracción fatal, porque el enamoramiento no sólo se da entre sus protagonistas, se da entre el público y los personajes. Es una obra para los que vieron la película, pero también para los que no saben nada de esto y, lo más hermoso de todo, es teatro ciento por ciento popular. ¿Qué significa esto? Que lo puede entender y gozar cualquier persona sin importar su nivel socioeconómico o su preparación académica. Es teatro de a de veras. Luche por verlo. Le va a encantar. Se lo garantizo.

