Los derechos humanos, a 70 años de la declaración universal

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Con estas sabias palabras inicia el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, hace ya siete décadas.



En ese entonces, el mundo emergía de una conflagración universal de terribles proporciones que dejó, según cálculos conservadores, entre 55 y 60 millones de víctimas mortales.



Hoy, 70 años después, pareciera que no hemos aprendido la lección, ya que cada vez son más los homicidios dolosos, los feminicidios, el maltrato infantil, la violencia cotidiana contra las mujeres, así como la discriminación hacia migrantes, las minorías étnicas, religiosas, económicas y sociales, por mencionar algunas de las violaciones a los derechos humanos más frecuentes, tanto, que a veces empezamos a verlas como normales.



Es insólito que en estas siete décadas no hayamos aprendido, como sociedad, a respetar los derechos fundamentales de nuestros semejantes, a pesar de que hoy en día tenemos derechos humanos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación, aunque hay quienes hablan ya de seis generaciones.



No obstante que nuestro andamiaje jurídico evoluciona constantemente para adecuarse a las necesidades y exigencias sociales, así como para garantizar el acceso a nuevos derechos, seguimos vulnerando las garantías jurídicas básicas de las personas, al permitir y tolerar relaciones desiguales y discriminatorias dirigidas hacia los grupos menos favorecidos.



La historia nos ha demostrado que la lucha por el respeto de los derechos humanos en el mundo no ha sido sencilla, al contrario, en ocasiones hemos sido testigos de graves retrocesos en algunas regiones.



Las democracias modernas tienen el reto de promover e impulsar el respeto a los derechos humanos de manera global, especialmente en estas épocas en la que están de regreso los gobiernos populistas, ya que no debemos olvidar que a mediados del siglo pasado, dos políticos populistas que llegaron al poder a través de procesos democráticos, como fueron Adolfo Hitler y Benito Mussolini, trastocaron su populismo en nazismo y fascismo, con las terribles consecuencias que todos conocemos.



El septuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un buen motivo para que reflexionemos en este tema trascendental para el género humano y nos comprometamos todos a respetar los derechos fundamentales que nos amparan; inculcando su observancia desde la familia y los primeros grados de educación.







Ex diputada local y ex secretaria de las Comisiones de Desarrollo Social y Derechos Humanos y la de Equidad de Género en la LXXIV Legislatura.