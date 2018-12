Roma en pantalla de tv

Acaso en pantalla de cine Roma sea la maravilla de la que todos hablan. O quizá porque su director, Alfonso Cuarón (1961), ganó el Oscar en 2013 con la grandiosa Gravity. Puede ser que influyeran en ese consenso los premios que antecedieron a su lanzamiento en México (Venecia, Nueva York, Toronto). O los aplausos que el mundo intelectual le prodiga, desde escritores mexicanos hasta Hideo Kojima, el célebre japonés creador de videojuegos.



O probablemente porque de verdad sea una obra maestra.



A nivel pantalla televisiva de 50 pulgadas, vía Netflix, la Roma que vio el fusilero es una película de fantasmas, unos que entran y salen en riguroso blanco y negro conforme va figurando en modo semilento una serie de cuadros costumbristas de un México (1971) que se fue hace décadas, atestiguados todos, a un tiempo, por la mirada del pequeño Cuarón (Pepe, interpretado por Marco Graf) y la de su nana-sirvienta-ángel de la guarda Cleo (Yalitza Aparicio).



Si la mixteca es el personaje central con su presencia espectral, del silencio al grito desgarrador, no menos fantasmal es la figura de padre (Fernando Grediaga), un médico del Seguro Social que aparece como un exitoso profesional, con un caserón gigante en la entonces privilegiada colonia que da nombre al filme, cabeza de una familia en la que caben la abuela, la esposa, los cuatro hijos y las dos empleadas domésticas más un perro, sin contar la amante.



A ritmo tipo Gravity, la historia va alternando con lentos paneos los cuadros costumbristas (el desfile de una escuela militar, el afilador en su bicicleta, el vendedor de camotes, la familia reunida viendo “Ensalada de Locos” o “Siempre en Domingo”) de la época con acontecimientos como la matanza del Jueves de Corpus y las campañas políticas que prometían progreso al enclave de miseria que era Nezahualcóyotl, donde la CIA y el popular Zovek (Latin Lover), un escapista que protagonizó una película aquel año con Tin Tan y Tere Velázquez, entrenaban halcones.



Quizá con la necesidad de un “tono dramático”, es también un filme de exageraciones.



La nana mixteca no solo aparece atestiguando la vida cotidiana de la familia, limpiando excrementos del perro y lavando ropa en la azotea, sino que es lo que sigue de buena al grado de entrar osada al embravecido mar de Tuxpan a salvar a Alfonsito y su hermana, pese a no saber nadar, y hasta le da tiempo para ejercitarse de buen ánimo con su compañera de labores por las noches.



La madre (Marina de Tavira) es abnegada, resiste estoica el abandono del esposo, rechaza asedio de un pariente borracho y salvo uno o dos gritos, trata de lujo a la servidumbre y aun se lleva a Cleo de vacaciones, además de apoyarla en su estado de gravidez hasta el parto. En el colmo de los excesos, los trabajadores del IMSS son diligentes, atentos y comprensivos. No se diga la relación entre los niños y la nana: un cariño a prueba de todo.



Roma en la pantalla de Netflix.







