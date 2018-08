Por una Comisión de Derechos Humanos en Hidalgo autónoma y ciudadana

En una democracia, la promoción y protección de los Derechos Humanos son el eje central siendo el principal indicador de bienestar y de gobernabilidad.



Estar al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) implica trabajar desde el primer día en la protección, defensa, estudio, promoción, difusión, educación, vigilancia de los derechos humanos, así como la prevención y erradicación de toda forma de discriminación y exclusión social. Porque una sociedad de derechos se ve reflejada en el aumento de la cohesión social.



Se requiere experiencia, formación y compromiso de vida, que permita la construcción de una Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, que sea ejemplo a nivel nacional, que se distinga por su fortaleza y autonomía institucional.



Y por ello, me he inscrito en el proceso de selección y designación de la o el titular de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.



Porque la sociedad civil debe levantar la mano, e impulsar la agenda de derechos. Han sido más de 18 años de formación y preparación, en temas de sociedad civil, derechos humanos y no discriminación, con un perfil responsable, conciliador y dinámico.



En cada espacio donde me encuentro, busco impulsar y promover espacios donde se respeten los derechos humanos, libres de discriminación y de violencia.



Desde los 18 años me he vinculado al trabajo desde la sociedad civil, primero para promover e impulsar espacios de dialogo, para fortalecer las capacidades de la comunidad universitaria, así como ejercicios para garantizar los derechos políticos, con ejercicios de observación electoral, desde el 2002.



Cuento con una trayectoria amplia, con más de 13 años de trabajo colaborativo, coordinando proyectos en favor de los derechos humanos.



Lo que me valió ser el Premio Estatal de la juventud en el 2011, por la defensa y promoción de los Derechos Humanos, así como por el fomento a la participación ciudadana.



Con una formación en Ciencia política, con maestría, actualmente soy Doctorando en Dirección y Gestión de Organizaciones. En los espacios donde participo, se distinguen por un trabajo armónico, dinámico y colaborativo.



Cuento con la capacidad de generar espacios de dialogo y deliberación, lo que valió que Hidalgo pasar a la historia Electoral mexicana, por ser la primera entidad que conformó una comisión de debates al Senado (fui Presidente de la Comisión), y los primeros en organizarlo, y los únicos en realizar tres ejercicios, en favor del derecho a elegir libre e informadamente a quienes nos representan.



Cabe mencionar que, ello se vio reflejado en diversos ejercicios a nivel distrital, con el antecedente de que impulse el primer debate organizado por el IINE a nivel distrital en el 2015.



Algunas otras actividades destacadas son: Dictaminador Nacional de proyectos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF); Cuento con diversos Diplomados en Derechos Humanos, Formación Participación Ciudadana, y en Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, en Análisis Político Estratégico entre otros; Fui el promotor estatal desde la sociedad civil, de la iniciativa ciudadana contra la corrupción, #Ley3de3 (2016); Impulso de Agendas ciudadanas, entregadas a candidaturas en diferentes procesos electorales (2012, 2015 y 2016); Coordinador de la “Construcción de agendas y propuestas municipales en derechos humanos para fortalecer el vínculo entre la sociedad organizada y sus autoridades locales” (2011); Coordinador del programa de Ciudadanía, Blindaje y Observación Electoral en Hidalgo 2009 y 2012, en convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-IFE- TEPJF; Presidente (2010-2012), de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, A.C.; Consejero Electoral del Consejo Local del INE en Hidalgo (2017-2018 y 2020-2021) y Consejero Electoral, local 2016, y del Distrito 6 del INE en Hidalgo (2011-2012 y 2014- 2015).



Como parte del servicio profesional de carrera, impulse un programa integral para prevenir y erradicar la discriminación dentro de la dependencia. Además de diversas conferencias y talleres, en materia de derechos humanos y no discriminación.



Porque estoy convencido que trabajar en favor del respeto total a los derechos humanos, es factor indispensable para la buena convivencia armónica de la sociedad y sobre todo, para garantizar la calidad y dignidad de todas las personas.



Para ello se requiere de un liderazgo ciudadano e independiente, para actuar con autonomía en favor de los derechos humanos, que pueda además, proponer e impulsar las propuestas de reformas necesarias, para que Hidalgo se armonice en materia de derechos humanos.



Se requiere un trabajo amplio, con las organizaciones civiles, y con las y los activistas, para que de manera colectiva, se construya y trabaje en favor de los derechos humanos.



Hidalgo nos necesita a todas y todos, trabajando por la igualdad de derechos. Es momento de trabajar con pasión, estableciendo efectivos canales de dialogo, teniendo como bandera común, el establecimiento pleno de los derechos humanos, y la no discriminación.



Es momento de tener una comisión de derechos humanos en Hidalgo autónoma y ciudadana.



