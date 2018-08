Nuevo ciclo escolar: retos e incertidumbres

El ciclo escolar 2018-2019, próximo a iniciar, se caracteriza por situarse en un momento político coyuntural que le presenta a los involucrados en el campo educativo, particularmente a los maestros, una serie de retos, pero también incertidumbre. Un reto consiste en la comprensión clara del contexto político de transición que se vive actualmente. El desarraigo de formas culturales construidas a lo largo de muchos años que ha llevado a la sedimentación de prácticas, es una exigencia, pero no es tarea fácil. Tener claridad en el papel y posicionamiento político que se asumirá frente a los cambios estructurales e institucionales que vienen, es tarea que se construirá paulatina y colectivamente, y ello, debe ser de conocimiento de todos.



Otro reto que enfrentan los trabajadores de la educación, es tener la madurez, conocimiento y claridad posible para discernir críticamente el contexto político-sindical de estos tiempos. La construcción de una nueva cultura sindical de carácter democrático, incluyente y de unidad es necesario, y lo es aún más si hace con sentido de acercamiento a la sociedad. La emergencia de nuevos liderazgos es necesaria, alejados de los liderazgos y prácticas charriles de antaño (como lo fueron el jonguitudismo y el gordillismo). Encontrar una “tercera vía” en la cultura sindical, parece ser la mejor opción para la construcción de un sindicalismo magisterial que responda a los desafíos de una sociedad que aspira a una vida más democrática.



La ejecución de un nuevo modelo educativo, representa quizá uno de los retos más cercanos a los docentes. Junto con el inicio del ciclo escolar, se inicia la aplicación de nuevas consignas pedagógicas, didácticas y de gestión. El reto implicado es el referido a la formación. La semana nacional de actualización dejo más vacíos y dudas, que certezas. El Consejo Técnico Escolar, mientras siga estandarizado en sus consignas, no contextualizará las necesidades de aprendizaje y enseñanza de cada escuela. La comprensión y análisis del nuevo modelo educativo, en todos sus componentes, exige un espacio formativo más sistemático y puntual, cuestión que sigue siendo un pendiente de la SEP. La apropiación de un enfoque pedagógico y didáctico diferente, implica para los maestros el acercamiento a la teoría y la articulación con la práctica, y esto requiere, de un estudio permanente que no se agota en unas cuantas horas.



Frente a estos retos, aparecen las incertidumbres. Quizá la mayor de ellas, sea la referida a sí se pondrá fin a la “mal llamada reforma educativa” o no. Desde antes de nacer, la actual reforma en educación encontró resistencia y rechazo. Sus acciones, todas, nunca lograron consolidarse, incluso muchas de ellas sólo se enunciaron. La reforma lastimó la vida magisterial, en lo educativo, en lo administrativo y en lo laboral. En síntesis, los maestros “no la quieren”. Lo anterior, fue escuchado y recuperado por el Presidente electo y la promesa de campaña fue: derogar la reforma educativa. La disyuntiva ahora, para el equipo de transición es, cancelar toda la reforma o sólo las partes que generaron el rechazo magisterial. En este contexto, el tema de la evaluación de desempeño es el más sentido. Mientras por una parte se dice que continuara sin asociación a lo laboral, otra parte pondera su desaparición. Lo cierto es que cualquier decisión que se tome, será fuertemente cuestionada.



Una incertidumbre menor, pero no menos importante, es la cohabitación de dos planes y programas de estudio en las escuelas, el 2011 y el 2017. Aunque guardan similitud en muchos de sus planteamientos, lo cierto es que la orientación y operación es distinta. De ello se derivan dudas de orden gestivo, pedagógico, didáctico y administrativo que no han sido resueltos por la propia SEP a través de supervisores y directores, es más, sin temor a equivocarme, diría que estos últimos abonan más a la duda que a la certeza. No es un asunto operativo, sino educativo. Estamos hablando de la transición de modelo educativo a otro, teniendo como dispositivo los planes de estudio y todo lo que ello implica.



Finalmente, el nuevo ciclo escolar, es la oportunidad de replantear una nueva cultura escolar, a partir de reconocer colectivamente la materia de trabajo que se tiene: la enseñanza y el aprendizaje. La responsabilidad central de los maestros es desarrollar con claridad la planeación, comunicación y evaluación de su práctica docente, sin perder de vista que la principal reforma que tiene enfrente es la reforma de su pensamiento.