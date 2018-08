Cuando vi la frase publicada por un amigo en Twitter, me pegó. No porque debamos de dejar de ver lo que está mal en el ámbito público y es sujeto de corregirse, sino porque de pronto se convierte en una forma sutil de evadir un análisis serio y personal de nuestra propia condición. La frase en cuestión dice: “Hipocresía: Cuando te duele más la corrupción externa, (social, política, moral), que la que hay en mi propio corazón”. Criticar de continuo a las autoridades o a los demás, por lo que hacen o no hacen, calificándolos al menos de pillos, bandidos, corruptos, etcétera, nos abre una enorme ventana para asomarnos permanentemente como jueces inapelables que emiten sentencias por doquier, teniendo además siempre la razón, (y cuidado con quien se atreva a contradecirnos, porque entonces es igual o peor que ellos).



Sí. Sin duda soy un experto en ver “todo lo que está mal” en los demás… pero no en mí mismo. El político es un corrupto porque aceptó millones en sobornos; yo.., yo solo le di una vez 100 pesos a un policía para que me dejara ir cuando cometí una infracción de tránsito. Los políticos son unos “hampones que saquean las arcas” de los lugares en que laboran; en cambio yo.., yo solo me he “volado” algunas plumas, lápices, y papel de la oficina. Los políticos son unos “déspotas” que ven con menosprecio a sus subordinados; yo.., yo solo menosprecio y maltrato a mi esposa, esposo, hijos.



“Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias”, dice Mateo 15.19. “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?”, asegura Dios en Jeremías 17.9. Si tan solo por un momento fuéramos conscientes de nuestra propia perversidad; de lo que hemos hecho, dicho y pensado, nos volveríamos de inmediato a Cristo en busca de perdón y salvación. “No hay justo NI AUN UNO… por cuanto TODOS pecaron, TODOS están destituidos de la gloria de Dios”, dice el Nuevo Testamento. “¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?”, nos pregunta Jesús.



¡Oh! ¡Cuánto necesito a Jesús en mi corazón! Vengamos a Él pidiéndole que nos haga conscientes de nuestra miserable condición, y nos salve.





omega1_8@hotmail.com